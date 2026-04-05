Rierov Frankfurt zakockal ugodno vodstvo proti Kölnu

Frankfurt pod vodstvom nekdanjega celjskega stratega Alberta Riere lovi mesta v Evropi za naslednjo sezono, a je razlika do šestega mesta še vedno velika. Tokrat je po vodstvu z 2:0 iztržil le točko s Kölnom, ki potrebuje točke za beg z dna lestvice.

Domači so do dveh golov naskoka prišli v le treh minutah med 66. in 69., a so gostje izid do 83. minute izenačili. Eintracht ima tako še vedno deset točk zaostanka za šestim Bayerjem, Köln je dve točki in eno mesto nad nevarnim območjem izpada.

Na drugi nedeljski tekmi sta St. Pauli in Union iz Berlina igrala 1:1.