Rierov Frankfurt zakockal ugodno vodstvo proti Kölnu

Frankfurt pod vodstvom nekdanjega celjskega stratega Alberta Riere lovi mesta v Evropi za naslednjo sezono, a je razlika do šestega mesta še vedno velika. Tokrat je po vodstvu z 2:0 iztržil le točko s Kölnom, ki potrebuje točke za beg z dna lestvice.
Domači so do dveh golov naskoka prišli v le treh minutah med 66. in 69., a so gostje izid do 83. minute izenačili. Eintracht ima tako še vedno deset točk zaostanka za šestim Bayerjem, Köln je dve točki in eno mesto nad nevarnim območjem izpada.
Na drugi nedeljski tekmi sta St. Pauli in Union iz Berlina igrala 1:1.
Izjemen preobrat Bayerna
Vse bistveno se je v tem krogu Bundeslige zgodilo že v soboto. Bayern je v Freiburgu slavil s 3:2, potem ko je še v 80. minuti zaostajal za dva gola. Dvakrat je zadel Tom Bischof, zmago je prinesel komaj 18-letni Lennart Karl, ki je zmagoviti gol zabil v deveti minuti sodnikovega dodatka.
Na osrednji tekmi kroga med Stuttgartom in Borussio iz Dortmunda se je zmage veselila zasedba iz Porurja. V finišu tekme je bil mož odločitve Karim Adeyemi, vodilni gol je dosegel v četrti minuti sodnikovega podaljška, zmago pa je dve minuti kasneje potrdil še Julian Brandt.
V Leverkusnu so domači ugnali Wolfsburg kar s 6:3. Za gostitelje je dva gola dosegel Alejandro Grimaldo.
Antonio Nusa in Romulo sta bila strelca zmagovitih golov Leipziga za zmago v Bremnu z 2:1, Mainz pa je prav tako v gosteh ugnal Hoffenheim z 2:1.
Po 28. krogu je Bayern zbral 73, Borussia Dortmund 64, Leipzig in Stuttgart pa po 53 točk.
