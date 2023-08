Rierov zmagovit povratek v Stožice za skok na vrh prve lige

Omenjena nogometaša sta bila nerešljiva uganka za obrambo aktualnih državnih prvakov, ki je prvič klonila že v prvi minuti. Prav Egor Prutsev se je po odlični globinski podaji znašel sam pred vrati Matevža Vidovška in potem nesebično odložil žogo Aljoši Matku, ki jo je le še potisnil v prazno mrežo.

V tretji minuti so imeli domači prvo priložnost za izenačenje. Rui Pedro si je namestil žogo na desnico in meril v daljši kot, Celjane pa je rešil okvir vrat. Olimpija je nato zapretila preko Nemanje Motike v 20. minuti, ko je brez težav posredoval Matko Obradović. V 36. minuti pa je bil vratar Celja brez moči, potem ko je pred njim nespretno odreagiral kapetan David Zec in žogo poslal v lastno mrežo.

Venar poravnan izid v Stožicah ni trajal dolgo, le tri minute kasneje je Prutsev še enkrat več nesebično podal v kazenskem prostoru, tokrat pa je njegovo asistenco izkoristil Tamar Svetlin.