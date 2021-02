Rijeka aktivirala podaljšanje pogodbe: Rožman na Rujevici do 2024

"Slovenski trener je v letu in pol dosegel velike uspehe, ob tem pa vseskozi v prvo ekipo vključeval mlade nogometaše," so med drugim zapisali v izjavi za javnost pri reškem nogometnem kolektivu. Možnost podaljšanja pogodbe s strani kluba je bila sicer dogovorjena, ko je Simon Rožmanprišel na Reko, sedaj pa so se v klubu odločili, da jo aktivirajo in si enega najbolj nadarjenih slovenskih trenerjev zagotovijo še vsaj za naslednje tri sezone.

"Preteklo leto in pol lahko označim za uspešno obdobje. Kljub pandemiji koronavirusa in dejstvu, da na tekmah po večini nismo imeli navijačev, smo napravili veliko dobrih stvari. Osvojili smo lovoriko in igrali skupinski del Evropske lige, kar je bilo za klub fantastično,"je dejal Rožman.

"Želja vseh nas na Reki je, da nadaljujemo po istih tirnicah. Morda v tem trenutku situacija ne izgleda najbolje, a vedeli smo, da bodo na naši poti tako vzponi kot padci. Hvala klubu, ki razmišlja na isti način kot jaz. Skupaj se želimo razvijati še naprej in promovirati mlade nogometaše. Istočasno pa ne smemo pozabiti na rezultatsko uspešnost, kar pomeni, da tekmujemo za vse možne lovorike in igramo evropske tekme, ki so na koncu pika na i našega trdega dela," je še dodal nekdanji trener Domžal in Celja.

Rijeka po dobri polovici hrvaškega prvenstva sicer zaseda četrto mesto, za vodilnim Dinamom iz Zagreba pa ima ob dveh tekmah manj kar 17 točk zaostanka.