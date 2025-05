Kvarner v ekstazi: helikopter s pokalom, ognjeno slavje in solze sreče

Nedelja je bila na Hrvaškem povsem v znamenju nogometa. V zadnjem krogu hrvaškega prvenstva se je namreč odvijal redko viden troboj za prvaka. Bitko so bojevali Hajduk iz Splita, zagrebški Dinamo in Rijeka, ki je bila pred začetkom zgodovinskega zadnjega kroga v najboljšem položaju in je imela vse v svojih rokah.

Mesto na nogah, stadion na meji eksplozije

Troboj za naslov med Dinamom, Hajdukom in Rijeko je postregel z nogometno poslastico, a prava drama, strast in katarza so se zgodile prav na Reki. Tam je bilo že nekaj ur pred tekmo moč čutiti, da ne gre za navadno nedeljo. Visoka napetost in še višja pričakovanja domačih navijačev, ki so živeli za ta dan. Okolico stadiona so preplavile belo-modre barve, navijaška evforija pa je segala onkraj tribun – stotine navijačev si je tekmo ogledalo celo s hriba nad stadionom Rujevica.

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant













Številni navijači, ki niso uspeli dobiti kart za tekmo, so si tekmo ogledali s hriba nad igriščem. icon-picture-layer-2 1 / 8

Na tribunah se je uradno zbralo 8.187 gledalcev (kapaciteta znaša 8.279), a zdelo se je, da jih je bilo prisotnih še precej več. Energija je bila otipljiva, začutiti je bilo strast in ljubezen, ki jo premorejo navijači do kluba. Jasno je bilo, koliko jim to pomeni. Južna tribuna, namenjena gostujočim privržencem, je bila tokrat povsem v barvah domačih. Namesto klasične kletke z ograjami so navijači brez ovir spremljali zgodovinski spektakel – in ga tudi ustvarjali.

Rani gol poskrbel za erupcijo navdušenja

Rijeka je tekmo odprla odločno, z enim samim ciljem – vknjižiti tri točke, ki bi jim zagotovile naslov. V 10. minuti je domače občinstvo pripravilo krasno koreografijo, a "zmotil" jo je Niko Janković, ki je z zadetkom poskrbel za val evforije na (pre)polnih tribunah na Rujevici.

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant







Slavje nogometašev in navijačev Rijeke po prvem doseženem zadetku. icon-picture-layer-2 1 / 5

Domači nogometaši so imeli vseskozi glasno podporo, ki so jo spremljale dimne bombe v oranžnih in črnih barvah. Za novo slavje na tribunah je v Zagrebu poskrbel Varaždin, ki je povedel proti Dinamu, a je bil ta gol kasneje razveljavljen, na drugi strani pa so do vodstva prišli Zagrebčani.

Med nosilci uspeha je bil tudi Slovenec. Vezist Dejan Petrovič je v vseh tekmovanjih odigral 43 tekem in na zelenici zbral kar 3.651 minut – več časa sta na igrišču preživela le vratar Martin Zlomislić in strelec prvega zadetka Janković. Slovenski reprezentant je bil motor ekipe s Kvarnerja.

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: Sofascore.com

Slovenski reprezentančni vezist Dejan Petrović je motor Rijeke icon-picture-layer-2 1 / 2

Fruk potrdil naslov

Na začetku drugega polčasa si je veliko napako privoščil vratar Slaven Belupa Ivan Sušak, kar je izkoristil izjemni Toni Fruk, ki je z dolgim strelom zatresel prazno mrežo. Bizarna napaka vratarja je seveda pri navijačih Dinama in Hajduka vzbudila občutek, da se je pripetila namerno, medtem ko si navijači Rijeke s tem niso belili glav. Mnogi so celo zajokali od sreče.

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant





Toni Fruk je v letošnji sezoni hrvaškega prvenstva zbral 10 golov in 10 podaj. icon-picture-layer-2 1 / 4

Armada poskrbela za peklensko vzdušje

Tekma je bila nato za kratek čas prekinjena, potem ko je Armada za vrati gostujočega vratarja pripravila spektakel z baklami in ognjemetom, ki se je odvijal nad igriščem. Hitro je postalo jasno, da je tekma odločena, saj je bil Slaven Belupo povsem nemočen.

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant





Armada icon-picture-layer-2 1 / 4

Moštvo iz Koprivnice prave motivacije, da bi pomagalo Dinamu ali Hajduku, ni imelo. Jasno je bilo, da so z mislimi že v finalu pokalnega tekmovanja, kjer prav tako merijo moči z Rijeko – prva tekma na stadionu Ivan Kušek-Apaš se je končala z remijem (1:1), povratna tekma pa bo v četrtek, v Reki.

Čakanje na helikopter s pokalom

Gledalci so tako še sredi tekme začeli proslavljati naslov. Vsakega igralca, ki je zapustil igrišče, so pozdravili s stoječimi ovacijami. Že pred iztekom rednega dela igre se je veliko število navijačev Rijeke zgrnilo tik ob igrišču in čakalo na zadnji sodnikov žvižg, da stečejo na igrišče in v stilu proslavijo naslov.

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant





Navijači, ki ob igiršču čakajo na vdor na igrišče. icon-picture-layer-2 1 / 4

"To je najlepši dan mojega življenja. Ne gre samo za nogomet – gre za našo identiteto, za našo Reko," nam je povedal eden izmed vidno ganjenih članov Armade.

"Čakamo zvok helikopterja," so med tekmo skandirali domači privrženci – in ga dočakali. Nad stadionom se je pojavil helikopter s pokalom, ki ga je prinesel predsednik hrvaške nogometne zveze Marijan Kunstić. Pristal je na pomožnem igrišču z umetno travo tik ob stadionu, navijači Rijeke pa so medtem rajali na glavnem igrišču in poskrbeli za imenitne prizore.

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant









































Rijeka prvak hrvaškega prvenstva. icon-picture-layer-2 1 / 22

"Neka pati koga smeta hrvatski je prvak Rijeka. Neka samo suze rone, Kvarner ima šampione! (Naj trpi tisti, ki ga moti, da je Rijeka hrvaški prvak. Naj tečejo solze, Kvarner ima šampione)," je pisalo na enem izmed sporočil Armadinih navijačev. Slavje se je v poznih večernih urah prestavilo s stadiona v center Rijeke, kjer je veselje trajalo do poznih jutranjih ur.

Rijeka je šele drugič v zgodovini osvojila naslov državnega prvaka – in to po epskem razpletu, z enakim številom točk kot Dinamo, a boljšim izkupičkom na medsebojnih tekmah. Ključna je bila februarska zmaga s 4:0. Rijeka je v letošnji sezoni izstopala z organizirano obrambo, potem ko je prejela le 21 zadetkov. Kot hrvaški prvak bodo nastopili v kvalifikacijah za Ligo prvakov – pot bodo pričeli v drugem krogu.

Nova priložnost za večnost

Zdaj imajo Rečani možnost osvojiti še pokal in s tem zgodovinsko dvojno krono, kar jim je enkrat že uspelo – v sezoni 2016/17 pod vodstvom slovenskega trenerja Matjaža Keka.

Matjaž Kek v vlogi trenerja Rijeke na tekmi s Hajdukom. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Rijeka je tedaj prvenstvo zaključila z dvema točkama prednosti pred Dinamom Zagrebom, ki je pred tem osvojil 11 zaporednih naslovov. Tudi takrat je imela hrvaška ekipa slovenski pridih na račun Romana Bezjaka in Matica Črnica. Spomini so še živi, zgodovina pa se lahko ponovi. V četrtek Rijeko čaka nova bitka, nova priložnost za večnost.