Rijeka osvojila prvenstvo in prekinila vladavino Dinama

Nogometaši Rijeke so bili pred zadnjim krogom prvenstva odvisni le od sebe. Jasno je bilo, da bodo v primeru zmage ne glede na izide ostalih tekem postali prvaki. In nalogo so oddelali z odliko. Za prednost je že v 12. minuti poskrbel Niko Janković, končni izid pa je po veliki napaki gostujočega vratarja v 50. minuti postavil Toni Fruk. Slovenski reprezentant Dejan Petrovič je odigral celoten obračun, sicer pa je v letošnji prvenstveni sezoni odigral 33 tekem in sodeloval pri štirih zadetkih.

Dinamo je v zadnjem krogu v Zagrebu gostil Varaždin, Petar Sučić pa je z golom v 38. minuti poskrbel za minimalno zmago. A ta je bil premalo za osmi zaporedni naslov, saj so se s tem po točkah izenačili z Rijeko, ki pa ima boljši izkupiček na medsebojnih obračunih – dve tekmi sta se končali neodločeno, Dinamo je eno dobil z 1:0, odločila pa je februarska zmaga Rijeke s 4:0.

Hajduk Split je v 36. krogu slavil na gostovanju v Šibeniku, edini gol na tekmi je v 71. minuti dosegel Rokas Pukstas. Nekaj trenutkov kasneje je bil izključen Marko Livaja, ki je z 19 goli in 10 podajami sezono sklenil kot najboljši strelec in najboljši asistent lige. Splitčani, ki so bili doglo glavni favorit za naslov, so sezono končali na tretjem mestu, dve točki pod vrhom.