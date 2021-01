Rijeka spomladanski del začela z veliko zmago v Zagrebu

Simon Rožman (na fotografiji) je tudi na tretji tekmi z Dinamom v tej sezoni ostal neporažen (dve zmagi in remi).

Rečani, ki imajo tri tekme manj od Zagrebčanov, so v drugem polčasu povedli po zaslugi nekdanjega nogometaša Dinama in ljubljanske Olimpije Luke Menala. Ta je v 66. minuti po zapravljeni enajstmetrovki Bruna Petkovića, ki ga je izvrstno zaustavil gostujoči vratar, izvrstno prodrl po desnem boku in v sredini zaposlil osamljenega Stjepana Lončarja, ki ni grešil pred reprezentančnim vratarjem Dominikom Livakovićem.

Šok na Maksimirju je bil popolnže pet minut kasneje, ko je "polkontro" gostov uspešno zaključil Franko Andrijašević. Zmaga bi lahko bila še višja, če bi v enem zadnjih napadov rednega dela natančneje "iz kolena" meril Robert Murić. Vso tekmo je v gostujočih vrstah odigral Adam Gnezda Čerin, medtem ko je obračun s klopi za Dinamo pospremil Petar Stojanović.

Dinamovci tudi v tretjem poskusu v aktualni sezoni niso uspeli premagati ekipe slovenskega trenerja Simona Rožmana, ki ima še vedno deset točk manj od vodilnih Zagrebčanov, a v žepu tudi še tri preložene obračune. Enako število točk (33) kot Dinamo, a tudi tekmo več, ima Osijek, kjer pod taktirko nekdanjega trenerja Dinama Nenada Bjeliceigrata Damjan Boharin Mario Jurčević. Na tretjem mestu je še vedno Gorica (30), ki ima tako kot Dinamo tekmo manj od Osijeka in tri več od Rijeke.

Izid 1. HNL, prestavljena tekma 6. kroga:

Dinamo Zagreb ‒ Rijeka 0:2 (0:0)

Lončar 65., Andrijašević 70.

Bruno Petković (Dinamo) je v 53. minuti zapravil enajstmetrovko.

Petar Stojanović (Dinamo) je bil na klopi, Adam Gnezda Čerin (Rijeka) je igral vso tekmo.