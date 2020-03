Rožman slavi: Rijeki jadranski derbi s Hajdukom

Simon Rožman je drugi Slovenec na klopi hrvaškega prvoligaša z Reke v tem desetletju, potem ko je klub s Kvarnerja v letih od 2013 do 2018 vodil zdajšnji slovenski nogometni selektor Matjaž Kek. Hajduk je na Reko dopotoval ranjen po bolečem domačem porazu proti Dinamu (0:2), Rijeka pa je v zadnjem krogu doma visoko premagala Inker iz Zaprešića (4:0) in tako na najboljši možen način pričakala Jadranski derbi proti Splitčanom. Dvoboj je bil zelo pomemben v boju za Ligo prvakov, saj od te sezone v kvalifikacije vodi tudi drugo mesto v ligi. Prvo je (kot že nekaj sezon) oddano zagrebškemu Dinamu. Rečani so bili v prvem polčasu veliko boljši nasprotnik z večjo posestjo žoge in tudi izrazitejšimi priložnostmi. Gostitelji so bili najbližje zadetku nekaj minut pred koncem prvega polčasa, ko je po hitri akciji okvir vrat zadel kapetan Alexander Gorgon. Splitski vratarJosip Posavec je bil večkrat na preizkušnji in je bil v prvih 45 minutah najboljši mož na travniku. V drugem polčasu podobna slika na travniku stadiona Rujevica. Rijeka še naprej diktira tempo igri, Hajduk pa je brezzob v napadu. Gostitelji pa so do vodstva in, kot se je izkazalo, edinega gola na tekmi prišli precej po sreči in tudi ob pomoči nezbrane gostujoče obrambe. Zmedo Splitčanov je izkoristil prvi strelec Rečanov Antonio Čolak. Usodo Dalmatincev pa je že nekaj minut kasneje z golom iz enajstmetrovke zapečatil kapetan Rijeke Gorgon.



Izid:

Rijeka - Hajduk 2:0 (0:0)

Čolak 61., Gorgon 71./11m