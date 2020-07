Rijeka po zmagi nad Dinamom še upa na Ligo prvakov

V prejšnjem krogu so sicer le remizirali na gostovanju v Veliki Gorici, a tudi točka za izid 0:0 je bila dovolj, da so si šest krogov pred koncem priborili 21. naslov v samostojni Hrvaški in 25. v zgodovini. To sta jim omogočila zadnja poraza najbližjih zasledovalcev, Rijeka slovenskega trenerja Simona Rožmana je izgubila z 0:1 proti Slavenu Belupu v Koprivnici, Hajduk pa z 2:3 proti Lokomotivi v Zagrebu. Rijeka in Hajduk sta celo padla na četrto in peto mesto, prehitela sta ju Lokomotivain tudi Osijek.

Če je Hajduk po novi zaušnici in bolečem domačem porazu proti neposrednemu tekmecu Osijeku (0:1) še dlje od Lige prvakov, ob tem se močno trese tudi trenerski stolčekIgorja Tudorja, pa na preboj med elito prek dodatnih kvalifikacij še naprej upa Rijeka našega trenerja Rožmana, ki je na Rujevici po odlični predstavi ugnala nove-stare prvake iz Zagreba. Oba zadetka je dosegelAntonio Čolak (2:0).

Izida:

Hajduk - Osijek 0:1 (0:1)

Bočkaj 17.



Rijeka- Dinamo 2:0 (1:0)

Čolak 1., 55.