Rijeka proti Napoliju ni zdržala

Rijeka je na prazni Rujevici tekmo odlično začela. Do 30. minute je bila boljši tekmec, v 13. je tudi povedla, ko je lep gol dosegel Robert Murić. Toda pred odhodom na odmor so gosti izkoristili veliko napako domače obrambe, izenačil je Diego Demme. V drugem polčasu so imeli gosti pobudo, a Rečani bi lahko še enkrat povedli, todaLuka Menalo, še lani igralec Olimpije, je zadel le vratnico. Končni izid so gosti postavili v 62. minuti, ko je Filip Brautnesrečno premagal svojega vratarja. Rapid si je v skupini B prvo zmago zagotovil v končnici tekme. Irski Dundalk je v sedmi minuti povedel, do odmora so domači izenačili, v 72. minuti je Dejan Petrović odšel iz igrišča, a drama se je začela. Dunajčani so v 79. minuti spet povedli, že tri minute pozneje so gostje z bele točke spet izenačili, toda Maximilian Hofmann in Yusuf Demir sta zadela v 87. in 90. minuti, gosti pa so nato izid kozmetično popravili iz še ene najstrožje kazni.