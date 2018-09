Mandžukić zasenčil Ronalda: Juvetu derbi z Napolijem, Roma vlada Rimu

Poti Carla Ancelottija in Cristiana Ronalda sta se združili v Torinu, kjer je nekdanjega trenerja Juventusa in madridskega Reala pričakalo peklensko vzdušje in seveda tudi njegov portugalski varovanec iz skupnih dni na stadionu Santiaga Bernabeua. Ancelotti je pred tekmo z izbranimi besedami govoril o Ronaldu in Juventusu, a takoj po prvem sodnikovem pisku je njegov Napoli pokazal, da se na stadion Allianz ni prišel šaliti.

Sinje modri so utišali torinsko občinstvo že v enem prvih napadov, ko je po izmenjavi več natančnih podaj žogo v mrežo zlahka pospravil Dries Mertens. Toda južnjaki niso izkoristili hitrega vodstva in še hitreje prepustili vajeti igre stari dami, ki je po zaslugi odlične podaje Ronalda na glavo Maria Mandžukićaizenačila v 26. minuti. David Ospina je bil do polčasa še nekajkrat na hudih preizkušnjah, nič pa ni mogel storiti v enem prvih napadov drugega dela tekme, ko je Ronaldov strel z roba kazenskega prostora odbil v vratnico, žogo pa je v mrežo še drugič pospravil Mandžukić.

Kmalu za tem, ko so južnjaki zapravili veliko priložnost za znižanje izida (po strelu Mertensa je Joseja Callejona na črti gola ustavil Alex Sandro), je glavni sodnik Luca Bantizaradi ostrega štarta nad Paulom Dybalo izključil Maria Ruija. Zaradi prerivanja z Lorenzom Insignejem, s katerim sta se "dotaknila z glavama", pa je Leonardu Bonuccijuskupaj z napadalcem italijanske izbrane vrste pokazal karton rumene barve. Prav Bonucci je bil tisti, ki je v 76. minuti povišal vodstvo belo-črnih: po podaji iz kota je Ronaldo preusmeril žogo proti postavnemu branilcu, ki je iz neposredne bližine zabil prvič po povratku v Torino. Zmaga bi lahko bila še višja, a je Ospina najprej še pravočasno zaprl Ronalda, ki je po podaji v globino precej z leve streljal točno vanj, v podobni situaciji pa nekaj minut kasneje še mimo gola.

Roma ostaja vladarica Rima

Branilec Rome Federico Fazioje šel na rimskem Olimpicu od junaka do bedaka in po slabem začetku tekme je argentinski nogometaš na koncu pomagal Romi do zmage na mestnem obračunu, ki je v zadnjem času precej rdeče-rumeno obarvan. Fazio je po vodilnem zadetku Lorenza Pellegrinija, ki je zadel tik pred polčasom, v 67. minuti storil veliko napako in podaril izenačujoči gol Lazievemu napadalcu Ciru Immobileju, toda nekdanji član orlov Aleksandar Kolarov je s prostim strelom vrnil romaniste v vodstvo, Fazio pa je z glavo v enem zadnjih napadov postavil končni izid. To je bila že sedma zmaga Rome na zadnjih devetih derbijih z Laziem v vseh tekmovanjih, udeleženka letošnje sezone Lige prvakov pa se je po slabem začetku sezone povzpela že do petega mesta z enajstimi točkami, zbrala je torej eno več od sobotnih tekmecev.

Na večerni tekmi je milanski Inter doma ugnal Cagliari (2:0) z goloma Lautara Martineza in Mattea Politana. Po tem, ko jih je na stadionu Giuseppeja Meazze pred kratkim šokirala Parma, so črno-modri nanizali štiri zmage in optimistično pričakujejo spopad s PSV v Ligi prvakov, kjer so Samir Handanović in soigralci prav tako začeli zmagovito in na domači zelenici po velikem preobratu osvojili vse tri točke proti Tottenhamu. Inter se je na lestvici povzpel vse do četrtega mesta, prvi zasledovalec Juventusa (stoodstotni izkupiček/21 točk) pa lahko v kratkem postane celo mali Sassuolo, ki ima s tekmo manj na tretjem mestu enako število točk kot Milančani (13) in dve manj kot Napoli (15), ki je v soboto izgubil derbi v Torinu.

Izidi 7. kroga Serie A:

Inter ‒ Cagliari 2:0 (1:0)

Martinez 12., Politano 90.

Samir Handanović (Inter) je igral vso tekmo.

Juventus ‒ Napoli 3:1 (1:1)

Mandžukić 26., 49., Bonucci 76.; Mertens 10.

RK: Rui 58./Napoli

Roma ‒ Lazio 3:1 (1:0)

Pellegrini 45., Kolarov 71., Fazio 86.; Immobile 67.