Izid, italijanska liga, 4. krog:
Lazio - Roma 0:1 (0:1)
Pellegrini 38.
RK: Belahyane 88., Guendouzi 90. (oba Lazio)
Nogomet
Rimski derbi pripadel 'gostujoči' Romi, Lazio tekmo končal z dvema manj
Nedeljski spored v Serie A je odprl večni rimski mestni derbi med Laziem in Romo. Več veselja po obračunu 4. kroga bo (je) v delu italijanske prestolnice, kjer držijo palce za sinove volkulje. Roma, ki je bila v vlogi gostje, je slavila z 1:0. Edini gol je že v prvem polčasu dosegel Lorenzo Pellegrini. Gostitelji tekme, ki se nikakor niso sprijaznili s porazom, so derbi končali z dvema manj.
