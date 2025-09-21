Rimski derbi pripadel 'gostujoči' Romi, Lazio tekmo končal z dvema manj

Nedeljski spored v Serie A je odprl večni rimski mestni derbi med Laziem in Romo. Več veselja po obračunu 4. kroga bo (je) v delu italijanske prestolnice, kjer držijo palce za sinove volkulje. Roma, ki je bila v vlogi gostje, je slavila z 1:0. Edini gol je že v prvem polčasu dosegel Lorenzo Pellegrini. Gostitelji tekme, ki se nikakor niso sprijaznili s porazom, so derbi končali z dvema manj.