Riner Kimpembeju in Mbappeju odčital lekcijo juda

Zvezdniki PSG-ja se te dni mudijo na Japonskem. Da so pravi magnet za navijače, so že dokazali: kjer se pojavijo, jih pričaka navdušena množica ljudi. Tokrat so se nogometaši mudili pri najbolj znanem članu judo ekipe PSG-ja Teddyju Rinerju, ki je dobitnik petih olimpijskih medalj, v svoji bogati karieri pa je bil kar deset let neporažen. O njegovi veličini so se sedaj prepričali tudi francoski prvaki.

Nogometaši PSG-ja so pred 70.000 navijači zabeležili zmago proti ekipi Kawasaki Frontale z rezultatom 2:1. Dan kasneje so skušali svoje nogometne veščine uporabiti na blazinah. Na turneji po Japonski možje Christopheja Galtierja sodelujejo v številnih dejavnostih, ki so namenjene spoznavanju države gostiteljice. Četrtkovo jutro se je tako začelo na tatamiju s Teddyjem Rinerjem in predsednikom klubske judo sekcije Djamelom Bourasom. Poleg njiju sta bila prisotna še dva najboljša japonska judoista Shohei Ono in Tadahiro Nomura. V zibelki juda na Japonskem je tako Mbappeju znanje predajal ravno dvakratni olimpijski prvak Ono.

Glede na videno lahko rečemo, da so se tako prvaki v nogometu kot tudi tisti na blazinah dodobra zabavali. Kot način ogrevanja so igralcem omogočili demonstracijo juda največjih imen v tej disciplini, kasneje je bila seveda priložnost tudi za družinsko fotografijo.

Francoska ekipa bo na Japonskem odigrala še dve tekmi, najprej to soboto proti Urawa Red Diamonds v Saitami, nato še naslednji ponedeljek v drugem največjem mestu na Japonskem proti lokalni ekipi Gamba Osaka.