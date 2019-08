Rins po bližnjem srečanju z Marquezom: Marc nima spoštovanja do drugih

"Vse skupaj je bilo nenavadno, saj me je presenetilo to, kar je storil. Bil je predolg v petem zavoju in videl je, da sva z Millerjem za njim. Le Millerju je pustil, da ga je prehitel. Pravzaprav me je oviral v naslednjih dveh ovinkih. Ko sva se dotaknila, je bilo to zato, ker sem odprl plin in bil v hitrem krogu," je situacijo z začetka drugega dela sobotnih kvalifikacij opisal Alex Rins (bližnje srečanje si lahko ogledate v priloženem videoposnetku).

"Je dirkač z veliko talenta, je super hiter, toda nima spoštovanja do drugih, ki bi ga moral imeti. Ni prvič, da je to storil," se je še pritoževal Rins, njegova ekipa pa je po kvalifikacijah vložila protest pri komisarjih. "Že smo se pritožili. Morajo pregledati, saj se tako ne sme voziti," je razlagal dirkač Suzukija.

"Marquez pripravlja psihološke igrice rivalom. Vse skupaj je podobno, kot je storil Mavericku Vinalesu včeraj. Če misli, da mi bo zaradi tega nagajal, se moti. Mislim, da bi moral imeti več spoštovanja do drugih, saj bi enako lahko počeli njemu. To je storil že nekajkrat in bil je že kaznovan v preteklosti," je po kvalifikacijah v Brnu, ki jih ji zaključil na šestem mestu, še povedal Rins."Marquez je bil v kvalifikacijah super hiter. Z enakimi gumami kot jaz, Vinales in Miller je odvozil super hiter krog. To pomeni, da zelo dobro obvladuje motor," je povedal Rins, ki ni bil navdušen niti nad zadnjo potezo Marqueza, ki je pred prihodom v bokse Rinsa prehitel, nato pa ga še malce odrinil "Dejanje, ki ga je storil v zadnjem ovinku, ko me je prehitel, ni bila najbolj ustrezno, saj je vedel, da bom zavil v bokse. To ni bilo pravilno. Toda smo na dirkah in vsak igra svoje igrice," je zaključil 23-letni Katalonec.