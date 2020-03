Rivaldo ne vidi razlik po prihodu Setiena: Ekipa je sposobna igrati dosti bolje

"Iskreno, po ogledu zadnjih Barceloninih tekem, le s težavo trdim, da je ekipa ob odhoduErnesta Valverdeja in prihodu Quiqueja Setienamočno napredovala. Ekipa je sposobna igrati dosti bolje, saj ima številne odlične nogometaše. A tudi njihova posest žoge ni konsistentna," je v pogovoru zaBetfair dejal Rivaldo in nadaljeval: "Pod Setienovim vodstvom se nogometaši zadržujejo bolj zadaj, le redko tvegajo tako kot Manchester City ali Real Madrid. Najbolj pa me skrbi odsotnost nogometašev, ki so pripravljeni streljati na vrata z razdalje, kar pogosto preseneti nasprotnika. Zadeti skušajo le iz kazenskega prostora."

Barcelonina odvisnost od Messija

Prav tako se je obregnil ob močno zanašanje katalonskega ponosa na prvega zvezdnika – Lionela Messija. Ekipa je namreč po Brazilčevem mnenju bolj odvisna od Argentinca kot kdajkoli poprej. "Seveda ga dandanes ekipa močno potrebuje, vendar pa je Barcelonina odvisnost od Messija postala enormna. Kaže se tudi v tem, da nasprotnik usmeri vso energijo v Messija. Če slednji slučajno ne igra, ekipa enostavno zablokira," opozarja brazilska nogometna legenda, ki je zaskrbljen tudi nad skromnim načrtovanjem kluba.

Prepričan je, da so vse težave plod slabega ’poslovanja’ v zimskem prestopnem roku, medtem ko je klub zapustilo kar nekaj nogometašev, novih pridobitev ni bilo: "Sedaj Barcelona plačuje ceno za to. Prav zato imajo težave sestaviti celovito enajsterico. Vse to škoduje ugledu kluba, pa tudi strokovnemu štabu in celotni ekipi."