Rivaldo: Neymar se mora pred vrnitvijo opravičiti Barceloni in njenim navijačem

V zadnjih nekaj tednih so se namigovanja o morebitni vrnitvi Neymarja v katalonsko prestolnico močno okrepile. Dobršen del navijačev je nad idejo o vrnitvi barceloninega "izgubljenega sina" navdušena, saj je bilo v pretekli sezoni očitno, da Lionel Messi poleg Luisa Suareza potrebuje primernejšega "pomočnika" kot so neprepričljivi Philippe Coutinho, Ousmane Dembele in Malcom. A Rivaldo, ki je dres katalonskega ponosa nosil med 1997 in 2002, ima pomisleke o vrnitvi rojaka. "Neymar se mora opravičiti navijačem, če se želi vrniti. Način, na katerega je klub zapustil, ni bil primeren. Pokesati se mora in priznati, da je doumel, da lahko zgolj pri Barceloni igra svoj najboljši nogomet. Mislim, da bi moral sprejeti tudi nižjo plačo, a bi bilo to vredno. V Barceloni je igral svoj najboljši nogomet, osvajal je najpomembnejše lovorike," je poudaril 47-letni Brazilec, ki je za Barcelono dosegel 86 zadetkov.