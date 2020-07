Rivaldo odgovoril predsedniku Barce: Vaša težava ni VAR, temveč pomanjkanje kvalitete

Spomnimo, Jose Maria Bartomeu je po zmagi Barcelone nad Villarrealom dejal: "Žal mi je, da je v najboljši ligi na svetu sistem VAR tako nepravičen. Še posebej je to očitno po premoru zaradi koronavirusa." Barcelona je po povratku nogometa zapravila prednost pred Realom, tako da imajo Madridčani sedaj vse v svojih rokah. Če si do konca sezone ne bodo privoščili več kot enega spodrsljaja, potem je naslov njihov.

Na Bartomeujeve izjave se je nedavno odzval legendarni BrazilecRivaldo, ki ima glede razpleta španskega prvenstva drugačno mnenje."Problem Barcelone ni VAR, temveč očitno pomanjkanje igralske kvalitete. Bartomeu preprosto skuša preusmeriti pozornost medijev, da ga ne bi toliko kritizirali," je dejal nekdanji krilni nogometaš.

"Barcelona se še vedno bori za naslov, "živa" je tudi v Ligi Prvakov, a to za klub nikakor niso dobri časi. Bartomeu poskuša izrabiti VAR in podobne zadeve, da bi navijače prepričal, da neuspehi na igrišču niso njegova krivda,"meni 48-letni Brazilec, ki dodaja: "Več kot očitno je, da morajo pri Barci izboljšati kvaliteto svojih nogometašev, če si še želijo igrati na način, po katerem so poznani. Ekipa je vodila pred prekinitvijo sezone, sedaj pa je štiri točke za Realom. Nihče ne more trditi, da je za to kriv VAR, ko pa so predstave na igrišču tako slabe."

Barcelona ima sicer trenutno za Realom le točko zaostanka, a morajo Madridčani svojo tekmo 35. kroga še odigrati. Če bodo v petkovem večernem terminu uspeli premagati Leganes, jih bodo od naslova ločili le še milimetri.