Rivaldo pojasnil razloge za vero v Boga: Glas mi je govoril, da bom umrl v nesreči

"Nisem verjel v Boga. Toda leta 2004 se mi je zgodilo nekaj impresivnega. Zapustil sem Cruzeiro in bil brez kluba. Takrat sem začel slišati notranji glas, ki mi je govoril, da bom umrl v prometni nesreči. Slišal sem ga vsake toliko in bil je zelo jasen," je zgodbo za argentinski dnevnik Clarinzačel pripovedovati danes 46-letni Rivaldo. Legendarni brazilski nogometaš, ki se je proslavil v dresu Barcelone, se glasu ni ustrašil in še naprej vozil avto. "Najbolj čudno je, da mi je ta glas dajal še več želje po vožnji. Takrat sem našel kateri koli izgovor, da sem lahko šel v avto. Ženi sem rekel, gremo se sprehajati na Curitibo, a njej se ni sanjalo, zakaj," je nadaljeval nekdanji nogometaš Milana, Barcelone Olympiacosa in številnih drugih klubov.

Nekega dne pa se je v Rivaldovem življenju vse spremenilo. "Sam sem odšel v Mogi Mirim. Celotno pot sem poslušal ta glas, vsakič močnejši. Imel sem občutek, da se bo ta dan zgodilo nekaj slabega. In spomnil sem se znancev, ki so umrli v prometnih nesrečah. Moj lastni oči je umrl v prometni nesreči. Vračal sem zelo prestrašen, vozil sem daleč stran od tovornjakov. Ko sem prišel v hišo, sem odšel iz dvigala in začel jokati kot otrok. Tistega dne sem se odločil, da bom svoje življenje prepustil Bogu. In nikoli več nisem slišal tega glasu," je še razložil nogometaš, ki se je upokojil leta 2015.