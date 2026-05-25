Nogomet

Navijači West Hama ob izpadu našli uteho, vrača se derbi z Millwallom

London, 25. 05. 2026 10.56 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Razočarani navijači West Ham

Navijači West Hama na zadnji dan premierligaške sezone niso imeli obilo razlogov za veselje, saj je njihov klub kljub zmagi nad Leedsom izpadel iz elitnega angleškega prvenstva. Uteho pa so vendarle lahko našli. Izpad namreč pomeni, da se bodo po 14 letih znova srečali s starim mestnim rivalom Millwallom.

Navijači Millwalla se bodo prvič po letu 2012 srečali s tradicionalnimi rivali.
FOTO: Profimedia

Rivalstvo med kluboma izvira še iz 19. stoletja, saj sta se prvič pomerila že davnega leta 1899, ko je Millwall Athletic z 2:1 premagal Thames Ironworks, predhodnika današnjega West Hama. Oba kluba so ustanovili pristaniški delavci vzhodnega Londona, ločevalo ju je manj kot pet kilometrov, zato je derbi hitro postal več kot le nogometna tekma.

Navijači Millwalla in West Hama so bili v veliki meri pristaniški delavci ob reki Temzi, pogosto zaposleni pri konkurenčnih podjetjih, ki so se borila za iste posle. Ime Dockers' Derby (derbi pristaniških delavcev) izvira prav iz zgodovinskega ozadja obeh klubov.

Njun naslednji obračun bo jubilejni stoti. Zaenkrat je uspešnejši Millwall z 38 zmagami, medtem ko je bil West Ham boljši 34-krat. Zanimivo je, da je skupna razlika v zadetkih skoraj povsem izenačena: Millwall jih je dosegel 141, West Ham pa 140.

West Ham osvajal evropske lovorike, Millwall igral v tretji ligi

Zadnji ligaški obračun sta odigrala 4. februarja 2012 v Championshipu, ko so kladiva slavila z 2:1. To je bil tudi zadnji derbi na legendarnem Upton Parku, ki ga je West Ham leta 2016 zamenjal za med navijači zelo nepriljubljeni Olimpijski stadion.

Od takrat sta kluba živela v različnih nogometnih svetovih. West Ham je igral v Premier League in evropskih tekmovanjih ter leta 2023 tudi osvojil konferenčno ligo, medtem ko se je Millwall gibal med tretjo in drugo angleško ligo. Letošnjo sezono so levi končali na tretjem mestu v Championshipu, kar je najboljši dosežek kluba po letu 1994. V kvalifikacijah za uvrstitev v Premier League pa jih je nato ugnal kasnejši zmagovalec Hull City.

Rivalstvo na TV ekranih

Še bolj kot zaradi dosežkov na igrišču pa je rivalstvo med West Hamom in Millwallom zaslovelo zaradi dogodkov na tribunah in ulicah. Pristaniški derbi je namreč v 70. in 80. letih veljal za enega najbolj nasilnih v Angliji, nato pa je dolgo odmeval v popularni kulturi, predvsem skozi številne filme in knjige.

West Ham bo po izpadu iskal ekspresno vrnitev med premierligaše, uvrstitev med elito pa bo po presenetljivo dobri sezoni 2025/2026 v prihodnji zagotovo napadal tudi Millwall. Vse to jamči novo vroče poglavje v bogati zgodovini Dockers' Derbyja.

