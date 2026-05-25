Navijači West Hama ob izpadu našli uteho, vrača se derbi z Millwallom

Rivalstvo med kluboma izvira še iz 19. stoletja, saj sta se prvič pomerila že davnega leta 1899, ko je Millwall Athletic z 2:1 premagal Thames Ironworks, predhodnika današnjega West Hama. Oba kluba so ustanovili pristaniški delavci vzhodnega Londona, ločevalo ju je manj kot pet kilometrov, zato je derbi hitro postal več kot le nogometna tekma.
Navijači Millwalla in West Hama so bili v veliki meri pristaniški delavci ob reki Temzi, pogosto zaposleni pri konkurenčnih podjetjih, ki so se borila za iste posle. Ime Dockers' Derby (derbi pristaniških delavcev) izvira prav iz zgodovinskega ozadja obeh klubov.
Njun naslednji obračun bo jubilejni stoti. Zaenkrat je uspešnejši Millwall z 38 zmagami, medtem ko je bil West Ham boljši 34-krat. Zanimivo je, da je skupna razlika v zadetkih skoraj povsem izenačena: Millwall jih je dosegel 141, West Ham pa 140.
West Ham osvajal evropske lovorike, Millwall igral v tretji ligi
Zadnji ligaški obračun sta odigrala 4. februarja 2012 v Championshipu, ko so kladiva slavila z 2:1. To je bil tudi zadnji derbi na legendarnem Upton Parku, ki ga je West Ham leta 2016 zamenjal za med navijači zelo nepriljubljeni Olimpijski stadion.
Od takrat sta kluba živela v različnih nogometnih svetovih. West Ham je igral v Premier League in evropskih tekmovanjih ter leta 2023 tudi osvojil konferenčno ligo, medtem ko se je Millwall gibal med tretjo in drugo angleško ligo. Letošnjo sezono so levi končali na tretjem mestu v Championshipu, kar je najboljši dosežek kluba po letu 1994. V kvalifikacijah za uvrstitev v Premier League pa jih je nato ugnal kasnejši zmagovalec Hull City.
Rivalstvo na TV ekranih
Še bolj kot zaradi dosežkov na igrišču pa je rivalstvo med West Hamom in Millwallom zaslovelo zaradi dogodkov na tribunah in ulicah. Pristaniški derbi je namreč v 70. in 80. letih veljal za enega najbolj nasilnih v Angliji, nato pa je dolgo odmeval v popularni kulturi, predvsem skozi številne filme in knjige.
West Ham bo po izpadu iskal ekspresno vrnitev med premierligaše, uvrstitev med elito pa bo po presenetljivo dobri sezoni 2025/2026 v prihodnji zagotovo napadal tudi Millwall. Vse to jamči novo vroče poglavje v bogati zgodovini Dockers' Derbyja.
