Navijači West Hama ob izpadu našli uteho, vrača se derbi z Millwallom

Rivalstvo med kluboma izvira še iz 19. stoletja, saj sta se prvič pomerila že davnega leta 1899, ko je Millwall Athletic z 2:1 premagal Thames Ironworks, predhodnika današnjega West Hama. Oba kluba so ustanovili pristaniški delavci vzhodnega Londona, ločevalo ju je manj kot pet kilometrov, zato je derbi hitro postal več kot le nogometna tekma.

Navijači Millwalla in West Hama so bili v veliki meri pristaniški delavci ob reki Temzi, pogosto zaposleni pri konkurenčnih podjetjih, ki so se borila za iste posle. Ime Dockers' Derby (derbi pristaniških delavcev) izvira prav iz zgodovinskega ozadja obeh klubov.

Njun naslednji obračun bo jubilejni stoti. Zaenkrat je uspešnejši Millwall z 38 zmagami, medtem ko je bil West Ham boljši 34-krat. Zanimivo je, da je skupna razlika v zadetkih skoraj povsem izenačena: Millwall jih je dosegel 141, West Ham pa 140.