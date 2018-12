Senzacija: Al Ain v finalu klubskega SP, River se je igral z ognjem in se opekel

Gostitelji so dobro začeli in zadeli že po prvem kotu, ki ga je z desne strani izvedel Ahmad Barman, zadetek pa so nato pripisali Marcusu Bergu. V 11. minuti so Argentinci izenačili, najprej je dvakrat branil Khalid Eisa, nato pa ga je iz bližine ugnal Rafael Borre. Ta se je med strelce vpisal tudi v 16. minuti, ko je malce z desne unovčil podajo Gonzala Martineza. V 26. minuti so domači nevarno merili prekHusseina El Shahata, malce pozneje neuspešno zahtevali še najstrožjo kazen, v 45. minuti pa je El Shahat celo zadel, a so sodniki dosodili prepovedan položaj. Zato pa so domači izenačili v 51. minuti, ko je malce z leve zadel Caio. V 69. minuti je imel River na voljo najstrožjo kazen, Martinez pa je žogo poslal v prečko. Sledil je podaljšek, v katerem ni prišlo do odločitve, pri streljanju enajstmetrovk pa so bili uspešnejši arabski nogometaši. Odločilno, peto enajstmetrovko je pri Argentincih zgrešil Enzo Perez.

Al Ain, ki ga vodi HrvatZoran Mamić, je sicer v četrtfinalu s 3:0 premagal Esperance de Tunis s 3:0 (2:0), Kashima Antlers pa s 3:2 (0:1) mehiško Guadalajaro.