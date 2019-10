River na prvi tekmi polfinala dobil derbi z Boco: v pogonu 1700 policistov

Prva tekma polfinala mestnega derbija je minila v izjemnih varnostnih razmerah, za varovanje ter red in mir je na stadionu Riverja skrbelo kar 1700 policistov, ki so imeli podporo helikopterjev, dronov in 173 kamer na stadionu in v okolici. Za razliko od lanskega finala tokrat ni bilo večjih incidentov navijačev. Enainpetdesetletni navijač se je sicer zgrudil le nekaj metrov od vhoda na stadion in umrl tik pred tekmo zaradi srčnega zastoja, a njegova smrt ni povezana z morebitnim nasiljem navijačev.

Novembra lani so morali zaradi navijaških izgredov povratno tekmo finala po dveh preložitvah prestaviti v Madrid, kjer je Boca po podaljšku izgubila z 1:3 proti največjemu tekmecu River Platu. Prva tekma na Bocinem domačem stadionu Bombonera v Buenos Airesu se je končala z remijem 2:2. Finale pokala Libertadores je tako lani prvič v zgodovini potekal na drugi celini. Potem ko je deževje poskrbelo že za preložitev prve tekme, pa so bile ogromne težave z izvedbo povratne.

Po navijaškem napadu na avtobus z Bocinimi nogometaši ob prihodu na Riverjev stadion Monumental, kjer bi morala biti tekma 24. novembra, so se odgovorni odločili, da bodo zaradi varnosti zaključni obračun tega elitnega južnoameriškega tekmovanja preselili v špansko prestolnico. Povratna tekma polfinala pa bo 22. oktobra na stadionu Boce. V drugem polfinalu se bosta v sredo in 22. oktobra pomerila brazilska Gremio iz Porto Alegreja in Flamengo iz Rio de Janeira. Finale bo 23. novembra v Santiago de Chilu.