Real vnovič na svetovnem klubskem prestolu

NogometašiReala so prišli do nove lovorike na klubskem SP, vključno še z medcelinskim pokalom je to zanje sedma. Trener Reala Santiago Solari se je kot igralec te lovorike veselil že leta 2002 prav zRealom. Na drugi strani je Al Ain presenetil že s prebojem v finale, kjer je tudi imel nekaj priložnosti, enkrat tudi zadel, a je bil evropski prvak vendarle večino tekme boljši tekmec, ne nazadnje je imel veliko več žogo v posesti (63:37) in več strelov (21, od tega osem v okvir, tekmec pa osem in dva v okvir). Lovoriko za zmagovalce je na zelenico prinesel nekdanji vrhunski napadalec Didier Drogba.

Prvi polčas je minil v dinamični igri in pričakovani prevladiReala, čeprav so imeli domači predvsem v prvi polovici polčasa nekaj izjemnih priložnosti. Najlepšo je zapravil Hussein El Shahat je po napakiMarcela prišel po desni v kazenski prostor, že preigral tudi Thibauta Courtoisa, nato pa je žogo z golove črte izbilSergio Ramos. V 15. minuti so gostitelji turnirja tudi zadeli, a je bil Caio v prepovedanem položaju. Že minuto pred tem je Realdosegel vodilni zadetek, ko je z lepim strelom s slabih 20 metrov zadel Luka Modrić. Ta je nase opozoril tudi ob koncu polčasa z izvrstnim volejem, po katerem se je izkazal Khalid Eisa. Sicer pa so imeli Španci še kar nekaj lepih priložnosti za dosego gola, v četrti minuti je Al Ain zadel lastno vratnico, v 17. je le za malo zgrešil Lucas Vazquez, večkrat pa sta bila premalo natančna tudi Karim Benzema in Gareth Bale.

Slednji je bil tudi v 50. minuti nenatančen s "škarjicami", Eisa je v 59. minuti obranil nov strel Benzemaja iz bližine, a klonil že nekaj trenutkov pozneje, ko je po kotu z desne strani Marcos Llorente iz prve sprožil s slabih 20 metrov in zadel za 2:0. Bale je imel v 65. novo priložnost, ko je malce po levi prišel pred vratarja, a je bil slednji spet uspešnejši. V 74. minuti je bil od Caia na drugi strani znova boljši Courtois, v 79. minuti pa je zmagovalca dokončno potrdil Ramos, ki je zadel z glavo po podaji iz kota z desne strani. V 86. minuti je častni zadetek za Al Ain z lepim strelom z glavo dosegelTsukasa Shiotani, končnih 4:1 pa je z avtogolom po prodoru Viniciusa Juniorja postavil Yahia Nader.

