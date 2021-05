Treningi z Oblakom so pomagali: vezist Enzo Perez junak v vratih Riverja

River Plate, čigar trener Marcelo Gallardoše do nedavnega ni mogel računati niti na enajsterico nogometašev, je tekmo odigral brez menjav, v vratih pa je stal dolgoletni argentinski reprezentant Enzo Perez. Potem ko Južnoameriška nogometna konfederacija (Conmebol) nerazumljivo ni ugodila prošnji Riverja, da za tekmo izjemoma registrira dva vratarja mladinskega pogona, Gallardu ni preostalo drugega, kot da na gol postavi nekdanjega soigralca slovenskega vratarja Jana Oblaka pri Benfici.

Morda se je ravno na treningih s Škofjeločanom Perez naučil nekaj skrivnosti vratarskega poklica, saj so mu tekmeci uspeli zabiti le en gol.Fabrizio Angilerije že v enem prvih napadov z močnim strelom z desnico po tleh poskrbel za vodstvo, Julian Alvarez pa je v šesti minuti zadel za vodstvo z 2:0, medtem ko je bil Perez v vratih sprva zgolj gledalec.

Večjega dela do konca tekme ni imel, čeprav je Kelvin Osorioz golom v 73. minuti poskrbel za napeto končnico, a so se "milijonarji", ki so bili takrat že povsem osredotočeni zgolj na branjenje vodstva, ubranili ter se z zmago na koncu vrnili na prvo mesto v skupini D pred odločilnim spopadom s Fluminensejem, ko naj bi Gallardo že lahko računal na večje število nogometašev in morda tudi kakšnega vratarja.

Vrhunci tekme River Plate ‒ Independiente Santa Fe: