River predčasno do naslova argentinskega prvaka

River Plate iz Buenos Airesa je pred 86.000 gledalci na stadionu Monumental s 3:1 premagal Estudiantes iz La Plate in se dva kroga pred koncem prvenstva veseli naslova argentinskega prvaka. To je za River Plate že 38. naslov prvaka, lani so bili najboljši nogometaši Boca Juniors. Nekdanji argentinski nogometni reprezentant Martin Demichelis je tako že v svoji prvi sezoni kot trener Riverja prišel do laskavega naslova državnega prvaka.

Izid:

River Plate - Estudiantes 3:1 (3:0)

Beltran 2., de la Cruz 28., Barco 31.; Mendez 67.