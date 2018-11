Zaradi napada na avtobus Boce Juniors odpovedana tekma večnih rivalov

Povratna finalna tekma južnoameriškega nogometnega pokala libertadores bo po novem na sporedu v nedeljo ob 21. uri. Obračun klubov iz Buenos Airesa River Platain Boce Juniors bi moral biti na sporedu že danes, a so ga zaradi napada navijačev na avtobus Boce preložili. Navijači so ob prihodu na Riverjev stadion Monumental napadli avtobus Boce in vanj metali kamenje ter druge predmete. Televizijska slika je pokazala igralce Boce, ki zapuščajo razbit avtobus, zaradi solzivca, s katerim je policija želela odgnati množico, pa kašljajo. Nekaj nogometašev je bruhalo, nekaj pa je bilo porezanih od razbitega stekla. Pabla Pereza, kapetana Boce, so najprej odpeljali v bolnišnico zaradi steklenih drobcev v očesu, pozneje so ga pripeljali nazaj na stadion, zdravniško oskrbo pa naj bi potrebovala vsaj še dva nogometaš Boce. Napad se je zgodil kljub številčni, a slabi policijski zaščiti. Policija je nato imela veliko dela tudi ob stadionu, kjer so se z njo spopadli navijači Riverja, več so jih aretirali.

Finale južnoameriške različice lige prvakov sicer ocenjujejo kot največjo klubsko tekmo v zgodovini argentinskega nogometa. Prvi obračun na Bomboneri se je pred dvema tednoma končal z 2:2. Na stadionu Monumental ne bo navijačev Boce, od leta 2013 namreč navijači ne smejo na gostujoče tekme zaradi huliganstva. Z nogometom povezano nasilje je v zadnjih 50 letih v Argentini zahtevalo več kot 300 življenj po podatkih fundacije Salvemos al Futbol (Rešimo nogomet). Nekaj težav je bilo že na prvi tekmi, a ne zaradi navijaškega nasilja, temveč zaradi obilnega deževja, ki je za 24 ur preložilo tekmo.

Boca je sicer doslej šestkrat slavila v tem tekmovanju, River pa trikrat.