Rizvić ob povratku v zmajevo gnezdo odločil mestni derbi

Ljubljanski zeleno-beli so novo tekmovalno sezono odlično začeli. V domačem prvenstvu še ne poznajo poraza in tudi še niso prejeli zadetka na štirih tekmah, a tudi v Evropi se odlično držijo in marširajo proti naslednjemu krogu kvalifikacij za preboj v Konferenčno ligo. Tudi v mladinski selekciji se lahko pohvalijo z odličnim startom v sezono, saj so slavili v mestnem obračunu. Odločilni gol pa je v sodnikovem podaljšku zabil povratnik Adriano Rizvić. Reprezentant BiH se je po dveh letih in pol vrnil v zmajevo gnezdo.