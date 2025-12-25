Rizvić po petih letih zapušča viško Svobodo

Hajro Rizvić FOTO: Twitter

Hajro Rizvić je bil pri viški Svobodi praktično vse, kar je možno: bil je predsednik, direktor, trener in predvsem človek, ki je klub dolgo časa držal nad površjem. Toda zdaj je njegova zgodba pri Svobodi končana. "NK Svoboda Ljubljana se ob zaključku leta 2025 zahvaljuje Hajrudinu Rizviću, dolgoletnemu predsedniku, direktorju, trenerju in gonilni sili kluba, ki po petih letih predanega dela zapušča klub urejenega, stabilnega in razvojno usmerjenega," med drugim piše v uradnem sporočilu za javnost.

Hajro Rizvić je pred prihodom na Vič nekaj let uspešno deloval v taboru Olimpije. FOTO: NK Olimpija Ljubljana

Rizvić 'rešil' Vičane

Svoboda, ki jo je kot predsednik že pred meseci prevzel nekdanji direktor Olimpije Dejan Stamenković, so se 49-letnemu Rizviću še naprej zahvaljevali ... "Klub je prevzel v času pandemije, ko so bile razmere zahtevne in negotove. V tem obdobju je izvedel organizacijsko in finančno sanacijo, vzpostavil delujoč mladinski pogon, oblikoval celotno tekmovalno piramido ter prvič sistemsko povezal razvoj mladih in tekmovalni del," še piše v uradnem sporočilun zamjavnost s strani nekdanjega slovenskega prvoligaša, ki trenutno domuje mv tretji ligi.

"V petih letih je v klub iz NK Olimpija prešlo več kot 150 mladih igralcev in 10 trenerjev, danes pa NK Svoboda Ljubljana šteje več kot 200 otrok v mladinskem pogonu. B članska ekipa je napredovala iz 5. v 4. ligo, članska ekipa pa konkurenčno nastopa v 3. ligi. Pot ni bila enostavna. Klub se je v teh letih soočal s številnimi izzivi, pritiski in kriznimi situacijami. Bilo je pasti, lukenj in trenutkov, ko je bilo treba najti izhod v sili. A prav v teh trenutkih je Svoboda pod Rizvićevim vodstvom pokazala značaj – pogosto z odločnim odgovorom in jasnim kontrastom, ko je bila postavljena pod pritisk," zaključuje v obvestilu za javnost NK Svoboda Ljubljana.