Nogomet

Rizvić po petih letih zapušča viško Svobodo

Ljubljana, 25. 12. 2025 13.24 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Hajro Rizvić

Hajro Rizvić po (skoraj) petih letih delovanja odhaja iz viške Svobode. Maja leta 2021 je nogometni klub prevzel v klavrnem stanju in to v času, ko je svet zaradi pandemije obstal. Uspelo mu ga je izvleči iz težav, v NK Svoboda Ljubljana je postavil trenersko piramido, mladinsko akademijo, stabiliziral člansko ekipo, sedaj pa se sporazumno poslavlja in išče nove (nogometne) izzive.

Hajro Rizvić
Hajro Rizvić
FOTO: Twitter

Hajro Rizvić je bil pri viški Svobodi praktično vse, kar je možno: bil je predsednik, direktor, trener in predvsem človek, ki je klub dolgo časa držal nad površjem. Toda zdaj je njegova zgodba pri Svobodi končana. "NK Svoboda Ljubljana se ob zaključku leta 2025 zahvaljuje Hajrudinu Rizviću, dolgoletnemu predsedniku, direktorju, trenerju in gonilni sili kluba, ki po petih letih predanega dela zapušča klub urejenega, stabilnega in razvojno usmerjenega," med drugim piše v uradnem sporočilu za javnost.

Hajro Rizvić je pred prihodom na Vič nekaj let uspešno deloval v taboru Olimpije.
Hajro Rizvić je pred prihodom na Vič nekaj let uspešno deloval v taboru Olimpije.
FOTO: NK Olimpija Ljubljana

Rizvić 'rešil' Vičane
Svoboda, ki jo je kot predsednik že pred meseci prevzel nekdanji direktor Olimpije Dejan Stamenković, so se 49-letnemu Rizviću še naprej zahvaljevali ... "Klub je prevzel v času pandemije, ko so bile razmere zahtevne in negotove. V tem obdobju je izvedel organizacijsko in finančno sanacijo, vzpostavil delujoč mladinski pogon, oblikoval celotno tekmovalno piramido ter prvič sistemsko povezal razvoj mladih in tekmovalni del," še piše v uradnem sporočilun zamjavnost s strani nekdanjega slovenskega prvoligaša, ki trenutno domuje mv tretji ligi. 

Preberi še Pred vrati je osmi turnir Zmajevo gnezdo, gre za festival nogometnih nadobudnežev

"V petih letih je v klub iz NK Olimpija prešlo več kot 150 mladih igralcev in 10 trenerjev, danes pa NK Svoboda Ljubljana šteje več kot 200 otrok v mladinskem pogonu. B članska ekipa je napredovala iz 5. v 4. ligo, članska ekipa pa konkurenčno nastopa v 3. ligi. Pot ni bila enostavna. Klub se je v teh letih soočal s številnimi izzivi, pritiski in kriznimi situacijami. Bilo je pasti, lukenj in trenutkov, ko je bilo treba najti izhod v sili. A prav v teh trenutkih je Svoboda pod Rizvićevim vodstvom pokazala značaj – pogosto z odločnim odgovorom in jasnim kontrastom, ko je bila postavljena pod pritisk," zaključuje v obvestilu za javnost NK Svoboda Ljubljana. 

Preberi še Pred vrati je osmi turnir Zmajevo gnezdo, gre za festival nogometnih nadobudnežev

"Sporazumno odhajam iz kluba in se umikam od operativnih in športnih funkcij. Svobodo puščam v dobrem stanju, kot urejen, stabilen in razvojno usmerjen klub. Odločitev je premišljena in odgovorna ter odpira nova poglavja tako doma, kot v tujini," pa je preko družbenih omrežij svojo odločitev z javnostjo delil Rizvić.

nogomet svoboda hajro rizvić

Sezona, ki je spisala enega največjih povratkov v zgodovini športa

Preprodaja drog: aretirali predsednika Fenerbahčeja

