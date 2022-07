Robalo Pedro nova okrepitev ljubljanske Olimpije

Portugalski levokrilni napadalec iz Aveira, ki ima tudi angolski potni list, je kariero začel pri Boavisti, v dresu katere je leta 2019 debitiral na tekmi z Benfico. Prav Benfica je nato postala njegov novi klub, v Lizbono je za skoraj milijonsko odškodnino odšel januarja 2020 in si uvodoma nadel dres ekipe do 23 let, so zapisali pri Olimpiji o karieri novinca v Ljubljani.