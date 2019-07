Robben končal kariero: To je bila moja najtežja odločitev

Arjen Robben je največje uspehe v karieri doživljal v dresu nemškega Bayerna in nizozemske reprezentance. V zadnjih letih je bil pogosto poškodovan in ob koncu pravkar končane sezone so pri bavarskemu klubu sporočili, da z njim in njegovim soigralcem, Franckom Riberyjem, ne bodo podaljšali pogodbe. Zato se je Nizozemec, po daljšem premisleku, odločil, da sklene svojo bogato kariero. Pri 35 letih bi zanesljivo še lahko odigral kakšno sezono, vsaj v nizozemskem prvenstvu, šušljalo se je tudi o ameriški MLS, a se je odločil, da je dovolj.

V uradnem sporočilu je med drugim zapisal: "Veliko sem razmišljal v zadnjih tednih. Kot vsi vedo, sem si vzel čas in se odločil glede moje prihodnosti po zadnji tekmi v dresu Bayerna. Odločil sem sem, da končam kariero profesionalnega nogometaša. To je bila brez dvoma najtežja odločitev v moji karieri. Odločitev, kjer sta se "tepla" glava in srce."

"Ljubezen do nogometa in prepričanje, da še lahko dosegaš velike stvari, v nasprotju z realnostjo, kjer se vse dogaja, tako kot si želiš in ko nisi več 16-letni fant, ki nima pojma, kaj pomeni poškodba. Trenutno sem zdrav in v dobri formi in kot velik navdušenec nad številnimi športi si želim to ohraniti tudi v prihodnje," je še zapisal Robben.

Robben je kot omenjeno največji pečat pustil pri Bayernu, kjer je igral deset let (2009–2019) in na 304 tekmah dosegel 144 golov. V dresu bavarske zasedbe je osemkrat osvojil naslov državnega prvaka, petkrat je dvignil pokalno lovoriko, po enkrat pa je tudi z moštvom osvojil Ligo prvakov in UEFA Superpokal. Igral je še za Groningen, PSV, Chelsea in Real Madrid. Za nizozemsko člansko reprezentanco je zbral 96 nastopov in dosegel 37 golov, v nacionalnem dresu se je upokojil oktobra 2017. V karieri je nastopil na 602 tekmah in dosegel 210 golov.