Robben kljub težavam še ni obupal: Vedel sem, da bo to velik izziv

Vse od septembrske poškodbe stegenske mišice na tekmi s PSV Eindhovnom Arjen Robbenni več zaigral v dresu Groningena, pri katerem je po slovesu od nogometnih zelenic ponovno "zagnal" svojo profesionalno kariero. Robben je želel v hudi finančni stiski priskočiti na pomoč klubu, pri katerem se je izoblikoval v nogometaša, ki je kot član PSV, Chelseaja, Real Madrida in Bayerna nato v klubskem nogometu osvojil praktično vse, kar se je osvojiti dalo.

"Resnično upam, da se bom vrnil na igrišče in dal bom vse od sebe, da bo temu tako," je za FOX Sports Netherlandsdejal Robben. "Lahko bi rekel, da bom se bom poskušal vrniti do zimskega premora, a zdaj sem sredi rehabilitacije in v zadnjih korakih, ki so vedno najtežji. Ko se vrnem na treninge, bomo hitro videli, kako naprej. Za mano je veliko neuspehov. Vedel sem, da bo naloga velika, da bo to velik izziv, to sem govoril od začetka."

Pomislil, da bi odnehal

Robben je zaenkrat zbral le 44 minut v sezoni 2020/21, zdaj pa tudi priznava, da je po zadnji poškodbi začel razmišljati o ponovnem odhodu med športne upokojence.

"Iskreno v zadnjih nekaj tednih nisem imel nobene energije. Seveda pa sem pomislil tudi na to, da bi odnehal. A nekje v meni je ta športnik, nekakšen majhen glas v glavi, ki mi ne dovoli odnehati. Moje kariere je konec, vse je bilo povedano. Že to leto je bonus, če pa se bo vse srečno razpletlo v letu 2021, bi bilo to izvrstno, a vem, da imam pred seboj veliko ovir. Eno leto nisem bil v pogonu, nisem več najmlajši in imam to zgodovino poškodb. To ni ravno prednost, a preprosto sem si tako močno želel storiti to za klub,"je dodal.

Robben je pri Groningenu svojo profesionalno športno pot začel leta 200. Na pripravah pred začetkom nove sezone je proti nemški Arminii Bielefeld že na prvi domači tekmi zatresel mrežo, od takrat pa mu nasprotnih vratarjev ni več uspelo premagati. Groningen sicer zaseda peto mesto na lestvici elitne nizozemske Eredivisie, kjer ima sedem točk manj od vodilnega Ajaxa.