Robben se vrača: Nizozemec na pomoč 'svojemu' Groningenu

Arjen Robbenje sicer že aprila, ko je v pogovoru za uradno spletno stran Bayerna razkril, da se je z novim koronavirusom borila njegova žena, namignil, da bi lahko nadaljeval s kariero, a ga takrat nihče ni jemal preveč resno. Nekdanji član Groningena, PSV Eindhovna, Chelseaja, Real Madrida in Bayerna se je od bavarskega velikana skupaj s še nekaterimi veterani poslovil julija lani, zdaj pa je v uradni izjavi potrdil, da se bo s 36 leti vrnil na zelenice.

"Imel sem 12 let, ko sem začel igrati v Groningenovi mladinski šoli, doma sem debitiral proti Feyenoordu, ko sem imel 16 let," je v videoposnetku, ki ga je klub delil na družbenih omrežjih, povedal Robben."Po dveh letih sem prestopil v PSV Eindhoven. Po prekrasni 18-letni avanturi se vračamo domov! Nazaj v Groningen. Vračamo se domov v teh težkih časih krize, ki je prizadela tudi FC Groningen. Izvrstno je videti, kako vsi podpirajo klub, tudi sam sem podpiral klub in ob tem sem se zamislil, kaj bi za naš klub še lahko storil. V teh nekaj tednih sem imel veliko pogovorov s strokovnim štabom kluba in morda sem bolj kot karkoli poslušal klic naših navijačev: 'Arjen, sledi svojemu srcu!'"

'Začelo me je srbeti'

Dolgoletni nizozemski reprezentant in finalist SP 2010 v Južni Afriki se je zavzel, da bo v naslednjih tednih trdo delal, da bi prišel v dovolj dobro formo za igranje na najvišji ravni v sezoni 2020/21.

"Želim se vrniti kot nogometaš, igralec FC Groningena,"je dodal."Začelo me je srbeti in zdaj je to moja naloga. Delam na tem, da bi se vrnil kot igralec pri FC-ju. Ne vem še, če bo to delovalo ali ne, a vem, da mi predanosti in motivacije ne bo manjkalo. Sanjam o tem, da spet oblečem dres FC Groningena. To bo telesno težek izziv, a sem pripravljen! Delal bom trdo in ko bo občutek pravi, se bom ekipi pridružil na prvem treningu nove sezone. Upam, da vas vse čim prej vidim, ker so moje sanje igrati v dresu FC Groningena. Nismo še povsem tam, a človek lahko sanja!"