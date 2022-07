Prosinečki: Še nikoli nisem sodeloval z večjimi prevaranti in lažnivci

"Lahko rečete, da sem bil slab trener, ampak ljubezni do kluba mi ne morete očitati. Tu sem prišel, da klub vrnemo tja, kjer je nekoč že bil. Moram reči, da nisem še nikoli deloval z večjimi lažnivci in prevaranti, pa sem ogromno let že v tem poslu kot igralec in kot trener," je nadaljeval. "Da smo jaz in Mladen (Rudonja, op. a.) želeli prodati klub, je smešno. Absurdno je, kako so vodili klub."

"Gospoda predsednika sem na enem od redkih sestankov vprašal, če rabimo kakšno koli pomoč, ker uprave kluba enostavno ni. Ne čutijo dogajanja okoli kluba, ne čutijo navijačev. V vseh segmentih, tudi finančnem, smo nazadovali. Zato sem predsednika vprašal, če potrebuje kakšnega partnerja, ki bi pri tem pomagal," pa je sprva povedal Rudonja, ki ga je Delius včeraj obtožil, da je za njegovim hrbtom skušal doseči, da bi klub prevzeli novi ljudje.

Olimpija pred novinarsko konferenco še enkrat udarila po bivšem trenerju

Približno uro pred začetkom napovedanega druženja z mediji so Ljubljančani poslali novo sporočilo za medije, v katerem so legendo evropskega nogometa še enkrat več zasuli z obtožbami, ki pa so – milo rečeno – smešne in vse prej kot običajne v svetu resnega nogometa. Prosinečkemu so namreč očitali, da je na pripravah vsak dan do 4. ure zjutraj kartal ob alkoholu in cigaretih ter da je treninge pogosto odpovedoval na lastno pest.