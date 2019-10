Roberto Carlos razkril: Luxemburgo nam je želel vzeti vino in pivo. Zdržal je tri mesece

"V galaktičnem obdobju nas je bilo sedem … bil je nevarnost za garderobo. Vedno smo trenerja dobro nadzorovali, imeli smo dober odnos, razen s Camachom, ki je zdržal deset dni. Prišel je v garderobo, pozdravil vse, z resnim obrazom in zgodovino v Realu. Jaz sem samo opazoval, kaj bo dejal. Rekel je: 'Jutri vas vse hočem ob 7. uri zjutraj.' Običajno smo trenirali ob 10.30. Govorili smo z njim, da bi spremenili urnik, saj smo imeli svoje navade," se je kratkega obdobja leta Joseja Antonia Camacha leta 2004 spomnil legendarni bočni branilecRoberto Carlos.

Brazilec, ki je v Realu preživel dobro desetletje, se je spomnil tudi uspešnega delovanja trenerja Vicenteja del Bosqueja. "Bil je bolj kot prijatelj. Ne potrebujemo pravil. Igralec ve, kaj mora početi. Dobro nas je razumel. Treningi v ponedeljek in včasih torek so bili ob 17.00. Ni jih postavil ob 11.00, ker ne bi nihče prišel," je v pogovoru za Canal 11 nadaljeval Carlos.

Spomnil se je tudi dejstva, ki je po njegovem mnenju odneslo trenerja Vanderleia Luxemburga. "Zgodilo se je enako kot s Camachom. Imeli smo navado, da smo prišli v bazo, pustili kovčke v sobi in pred večerjo spili vino in pivo. Na mizi sta bili vedno dve buteljki vina. Ronaldo in jaz sva mu rekla: 'Profesor, ljudje tukaj imajo svoje navade, to boš spoznal, toda ne poskušaj jih spremeniti. Ne jemlji nam buteljk vina in piva z mize pred večerjo, sicer bomo imeli težave.' In kaj je storil? Najprej nam je vzel pivo, nato pa še vino. Po tem je zdržal tri mesece. Svet nogometa je majhen. Hitro stvari pridejo do vodilnih in 'ciao'," je bil slikovit Roberto Carlos.

"Danes razmišljam, kako je mogoče, da smo naredili toliko neumnosti. Ravno se je končala tekma, pa nas je že čakalo zasebno letalo. Beckham je šel neznano kam, Figo in Zidane sta nekam šla, Ronaldo, jaz … in naslednje jutro smo imeli trening. Jaz sem molil, da bi bile tekme v soboto, da bi v nedeljo lahko odšel na dirke formule 1. Bilo je obdobje zasebnih letov vsepovsod. Prava norost," je o moči garderobe še razpredal nekdanji brazilski reprezentant. Za konec se je spomnil reprezentančnega in klubskega soigralca, legendarnega Luísa Nazária de Lime Ronalda. "Spoznal sem ga leta 1993. Potem sem si sobo vedno delil z njim. Z njim sem spal večkrat kot s svojo ženo," se je pošalil legendarni bočni branilec, znan po svojem zavitem prostem strelu, ki je bil strah in trepet za večino vratarjev.