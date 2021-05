Roberto Martinez med kandidati za trenerja Barcelone

Po tem, ko sta se Ronald Koemanin predsednik Barcelone Joan Laportanazadnje razšla brez dokončnega dogovora o nadaljnjem sodelovanju, mediji še vedno špekulirajo o možnih naslednikih nizozemskega trenerja na Camp Nouu. Laporta očitno ne želi končati sodelovanja s klubsko legendo, vsaj ne do takrat, ko bo dogovorjen z njegovim naslednikom. Predčasna prekinitev pogodbe s Koemanom naj bi Barco sicer stala kar osem milijonov evrov, kar ob hudih finančnih težavah ni zanemarljivo.

ESPNponuja ime Roberta Martineza, ki naj bi bil eden od trenerjev, o katerih razmišlja Laporta. Nekdanji trener Swansea Cityja, Wigan Athletica in Evertona se pripravlja za nastop na evropskem prvenstvu z reprezentanco Belgije, nazadnje pa so ga povezovali tudi s Tottenhamom. Z "rdečimi vragi", je tudi tehnični direktor Belgijske nogometne zveze, ima sklenjeno pogodbo do konca leta 2022, kar bi pomenilo, da bi lahko Belgijo vodil tudi na SP 2022 v Katarju.

Tesna vez z družino Cruyff

ESPN dodaja, da je trener, ki po rodu prihaja iz Katalonije (Balaguer v bližini Lleide), zadovoljen v Belgiji, čeprav ima v pogodbi tudi klavzulo, ki mu omogoča predčasno prekinitev sodelovanja v primeru ponudbe največjih evropskih klubov. Z Barcelono kljub katalonskemu poreklu Martinez nikoli ni sodeloval, je pa že večkrat dejal, da mu je bil na trenerski poti navdih (tudi) legendarni Johan Cruyff. Tesne vezi je stkal tudi s sinom pokojnega Nizozemca, Jordijem Cruyffom, ki je bil priča na njegovi poroki. Jordi Cruyff je bil predvolilna obljuba predsednika Laporte, ki je sina klubske legende videl na mestu športnega direktorja, a Cruyff mlajši zaenkrat šeni prekinil pogodbe s kitajskim klubom Shenzhen FC, ki ga vodi kot trener.

Martinez je selektor Belgije postal leta 2016 in se dve leti kasneje uspel prebiti vse do polfinala svetovnega prvenstva, kjer so bili od "vragov" boljši Francozi (1:0). Barcelono so sicer v zadnjih tednih povezovali z nemškima trenerjema Julianom Nagelsmannomin Hansom-Dieterjem Flickom, oba pa že imata nova delodajalca: Nagelsmann bo pri Bayernu nasledil Flicka, slednji pa se vrača na Nemško nogometno zvezo kot selektor članske izbrane vrste, ki jo bo po Euru 2020 zapustil Joachim Löw.

Omenjala se je tudi možnost prihoda Xavija Hernandeza, še ene klubske legende, okoli katerega pa naj bi se pojavljalo več nesoglasij v upravnem odboru. Za nameček je Xavi, ki zadnji dve leti uspešno vodi katarski Al-Sad, v predvolilni kampanji podpiral Laportovega največjega tekmeca Victorja Fonta.