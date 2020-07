Roberto Martinez: Ni dvoma, kdo si zasluži nagrado za najboljšega igralca sezone

"Liverpool je letos z naskokom najboljša ekipa v Premier League in si zato vsekakor zasluži naslov prvaka. Podobno pa bi lahko rekli za Kevina De Bruyna – nedvomno si zasluži nagrado za najboljšega posameznika aktualne sezone,"je svojega varovanca v reprezentančnem dresu pohvalil belgijski selektor Roberto Martinez.

46-letni strateg je še dejal, da je vse dvome o morebitnem najboljšem nogometašu razblinila nedavna tekma med Manchester Cityjem in Liverpoolom: "Seveda spremljam skoraj vsako njegovo (De Bruynejevo, op. a.) tekmo. Zadnji derbi med meščani in Redsi pa je po mojem mnenju povsem jasno pokazal, zakaj si De Bruyne zasluži to nagrado."

29-letni vezist je letos v zares sijajni formi, kar nenazadnje potrjuje tudi statistika. Samo v Premier League je na 31 tekmah vpisal kar 11 zadetkov in 17 asistenc, do izenačitve rekorda Thierryja Henryja pa mu tako manjkajo samo še tri podaje. S Cityjem je letos zanesljivo na drugem mestu prvenstvene razpredelnice, v Ligi prvakov pa mu dobro kaže na poti v četrtino finala. Meščani so namreč na prvi tekmi osmine finala v gosteh z 2:1 ugnali madridski Real.

Zadetek Kevina De Bruyna za končnih 1:2 na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov na Santiago Bernabeuu: