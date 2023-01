Roberto Martinez sedel na klop Portugalske

Pred Martinezom je portugalsko izbrano vrsto vodil Portugalec Fernando Santos , ki je bil na klopi zvezdniške reprezentance od septembra 2014. Portugalsko je leta 2016 popeljal do premiernega naslova evropskih prvakov, leta 2019 pa tudi do zmage v novoustanovljeni Ligi narodov.

Devetinštiridesetletni Martinez je Belgijo prevzel leta 2016, nasledil je Marca Wilmotsa, in v tem času vodil njeno novo "zlato generacijo" na čelu s Kevinom De Bruynejem, Edenom Hazardom, Romelujem Lukakujem in druščino, z njo pa je na reprezentančni ravni največji uspeh dosegel na mundialu 2018 v Rusiji, kjer so Belgijci osvojili tretje mesto. To je doslej najboljši belgijski dosežek na SP v zgodovini države.

Španec je Belgijo vodil na 79 tekmah, na katerih je vpisal 56 zmag, 13 remijev in 10 porazov. Reprezentanca Belgije je pod njegovim vodstvom zadela 210 golov in jih prejela 69.