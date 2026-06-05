Robertson iz Liverpoola v Tottenham

Dvaintridesetletni Andy Robertson je v devetih letih z Liverpoolom dvakrat osvojil naslov državnega prvaka, po enkrat pa pokal FA in ligo prvakov.

Posebej pod taktirko nemškega stratega Jürgena Kloppa je postal dokaj napadalno usmerjen levi bočni branilec, v rdečem dresu je zbral 14 zadetkov in imel 69 podaj, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.