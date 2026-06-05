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Nogomet

Robertson iz Liverpoola v Tottenham

London, 05. 06. 2026 16.41 pred 20 dnevi 1 min branja 3

Avtor:
STA
Andy Robertson

Škotski reprezentančni branilec Andy Robertson bo kariero nadaljeval pri angleškem prvoligašu Tottenhamu, je danes objavil londonski klub. Robertson k Tottenhamu prihaja kot prost igralec, potem ko se mu je iztekla pogodba z Liverpoolom.

Dvaintridesetletni Andy Robertson je v devetih letih z Liverpoolom dvakrat osvojil naslov državnega prvaka, po enkrat pa pokal FA in ligo prvakov.

Posebej pod taktirko nemškega stratega Jürgena Kloppa je postal dokaj napadalno usmerjen levi bočni branilec, v rdečem dresu je zbral 14 zadetkov in imel 69 podaj, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

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"Leta sem občudoval Robertsona. On bo naši ekipi prinesel kakovost, izkušnje in vodstvo," je dejal trener Tottenhama Roberto De Zerbi.

Robertson bo kmalu začel tudi nastope na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, kjer bo s škotskimi soigralci igral v skupini z Brazilijo, Marokom in Haitijem.

ANDY ROBERTSON LIVERPOOL TOTTENHAM
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KOMENTARJI3

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Nejc Lola
05. 06. 2026 17.34
Hahahha varca navijaci ze o realu pod random clankom🤣🤣
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+1
2 1
NoriSušan
05. 06. 2026 18.09
a res kok jih pa je če je množina. sicer pa ne delajo kar madridioti ne delajo
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+1
1 0
NoriSušan
05. 06. 2026 17.32
V zadnjih dveh letih bol uspešni k usrandrid tko da se je bolš odloču k Trent
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+0
1 1
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