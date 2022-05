Robertson o kaosu pred stadionom: V resnici je bilo vse v razsulu

Dogodki pred stadionom Stade de France pred včerajšnjim velikim finalom Lige prvakov so mnoge šokirali. Poleg 30-minutne prestavitve začetka tekme so mnogi navijači s solzami v očeh obtičali pred vhodom v stadion. Na dogodke se je po finalu, v katerem je Real z rezultatom 1:0 premagal Liverpool, odzval igralec Angležev Andrew Robertson: "Enemu od mojih prijateljev je bilo rečeno, da naj bi imel ponarejeno vstopnico. Lahko vam zagotovim, da ni bila."

"V resnici je bilo vse v razsulu," so besede škotskega reprezentanta, ki pa niso opisovale dogodke na igrišču, temveč tiste – veliko bolj šokantne – pred slovitim stadionom v Parizu. Po obračunu se je odzval njegov klub, ki je javno zahteval preiskavo dogodkov, ki so vodili do nemirov pred Stade de Francom.

Andrew Robertson je novinarjem BBC-ja zagotovil, da je svojemu prijatelju podaril vstopnico za finale, ki pa je varnostniki pred vhodom niso sprejeli. "Enemu od mojih prijateljev je bilo rečeno, da naj bi imel ponarejeno vstopnico. Lahko vam zagotovim, da ni bila. V resnici je bilo vse v razsulu," je svoje nezadovoljstvo z nesporazumom pred finalom jasno izrazil branilec poražencev. Čeprav so organizatorji kot razlog za prestavitev začetka finala ponudili pozen prihod navijačev, so številni navijači po navedbah BBC-ja dejali, da so pred stadion prišli dolgo pred začetkom tekme.

icon-expand Andrew Robertson je na igrišču Stade de France doživel veliki poraz. FOTO: AP

"Solzivec, ki so ga metali med ljudi, je bil nesprejemljiv. Za naše navijače je bilo to grozljivo. Ni bila prijetna izkušnja in ni bilo lepo priti na ta finale. Liga prvakov bi morala biti proslava, ampak ni bilo tako," je bil zelo kritičen Robertson.