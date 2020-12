Robertson se zaveda nevarnosti: Ajax je izjemno moštvo, čaka nas težko delo

Nocojšnji obračun 5. kroga v skupini D elitne Lige prvakov med Liverpoolom in Ajaxom si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na Kanalu A in VOYO. Bodite z nami od 20.40 naprej!

Ta se zaveda, da bodo 'redsi' na zahtevni preizkušnji, a v poštev pride zgolj zmaga."Govorimo o tekmecu z izjemno zgodovino in ugledom. Tudi zdajšnje moštvo Ajaxa premore ogromno kakovosti. O tem smo se nenazadnje prepričali že na prvi medsebojni tekmi v Amsterdamu, kjer smo precej srečno prišli do uvodnih treh točk v letošnji Ligi prvakov. Ključ do zmage bo v pristopu vsakega posameznika in moštva kot celote. Če bomo na svoji prepoznavni ravni, potem ne bi smel izostati niti dober rezultat," pravi škotski reprezentančni levi bočni branilec, ki že četrto sezono nosi dres aktualnih angleških državnih prvakov.

'Poškodbe? Nič novega'

Ko beseda nanese na trenutno zdravstveno stanje, trener Liverpoola Jürgen Klopp zgolj skomigne z rameni in ponovi, da tudi nocoj ne bo mogel računati na lepo število standardnih članov začetne enajsterice. "Pri nekaterih se stanje s poškodbami počasi izboljšuje, a spet ne toliko, da bi lahko zaigrali že na nocojšnjem srečanju z Ajaxom. Najbolj pogrešamo, jasno, svoje obrambne nogometaše, ki se že dalj časa ubadajo s težjimi poškodbami; izven pogona so tudi Trent Alexander-Arnold, James Milner, Naby Keita in Xherdan Shaquiri. Skratka, ne bežimo od dejstva, da imamo težave, a vztrajamo na začrtani poti. Ajax bo znova odličen rival in samo upam, da bodo tisti, ki dobijo priložnost za igro, povsem osredotočeni na izvajanje dogovorjenih nalog," se nevarnosti, imenovane Ajax, zaveda izkušeni nemški strokovnjak.