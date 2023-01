Robertson priznal, da niso bili dovolj dobri, Klopp besnel nad sodniki

Liverpool je za uvod v leto 2023 presenetljivo izgubil na gostovanju pri Brentfordu (3:1). Še bolj kot rezultat lahko Jürgena Kloppa skrbi predstava njegovih varovancev, saj je v obrambi znova puščalo na vse strani, kar so zbrani nogometaši Brentforda s pridom izkoristili. Kljub temu je Nemec po tekmi svoje puščice usmeril proti sodniškim odločitvam. Bočni branilec Andy Robertson pa je bil bolj realen, ko je dejal, da predstava enostavno ni bila dovolj dobra za kaj več kot poraz.

Brentford je proti Liverpoolu igral brez svojega najboljšega strelca Ivana Toneyja, a se mu to – zavoljo blede obrambe Redsov – ni poznalo.

Liverpool je napadal, Brentford je zabijal, bi lahko na kratko strnili dogajanje s ponedeljkove tekme v predmestju Londona. Redsi so že v prvem polčasu prejeli kar štiri zadetke – dva je razveljavil VAR –, v nadaljevanju so sicer uspeli znižati, a je njihove upe v 84. minuti dokončno pokopal Bryan Mbeumo, ki je kaznoval neodločnost Ibrahime Konateja. Jürgen Klopp je na napadalni polovici sicer lahko videl marsikaj dobrega. Njegovi varovanci so prihajali do priložnosti, a kaj, ko so bili drug za drugim neučinkoviti. To velja predvsem za Darwina Nuneza, ki je zapravil dve sijajni priložnosti in bil znova tragični junak tekme. V obrambi pa je bila predstava Redsov še bistveno slabša, kar nakazuje dejstvo, da je že med polčasom v garderobi ostal kapetan in do nedavnega nedotakljivi Virgil van Dijk.

'To ni bilo dovolj dobro' "To ni bilo dovolj dobro. Navijači, ki so nas gledali na stadionu, in tudi tisti doma si zaslužijo več. Enostavno," je po tekmi priznal Andy Robertson, ki je v drugem polčasu nosil kapetanski trak. "Vedno govorimo o konsistentnosti, a trenutno smo daleč od tega. Zdi se, kot da vsakič, ko naredimo korak naprej, na naslednji tekmi stopimo korak nazaj. Če imaš toliko zdrsov, je težko splezati po lestvici." "V svojem kazenskem prostoru enostavno moramo biti bolj agresivni. Moramo prvi prihajati do žog in preprečiti toliko podaj iz kotov. Ničesar od naštetega nismo počeli. Že v prvem polčasu bi lahko prejeli vsaj tri zadetke, imeli smo srečo," je še dodal izkušeni 28-letnik. Liverpool je po vrnitvi klubskega nogometa po mundialu v Katarju prišel do velike zmage na gostovanju pri razpoloženi Aston Villi, a je le nekaj dni kasneje pokvaril vtis s porazom pri Brentfordu, po katerem še naprej zaseda šesto mesto. Za vodilnim Arsenalom ima ob tekmi več kar 15 točk zaostanka. Tik za Liverpoolom je že omenjeni Brentford, ki še naprej navdušuje in že šeste tekme zapored ni izgubil.

Jürgen Klopp nikakor ne more biti zadovoljen z vstopom v novo leto.

'Ne vem, zakaj ni posredoval VAR' Da se je niz neporaženosti podaljšal, je po Kloppovem mnenju tudi zasluga sodniškega kriterija. Ta je bil na Gtech Community Stadiumu pod nivojem, je prepričan nemški strokovnjak. Izpostavil je predvsem tretji zadetek domačih, ko naj bi Mbeumo storil prekršek nad Konatejem. "Ko si v polnem sprintu in te nekdo potisne s hrbta, je nemogoče, da ne bi izgubil nadzora. Ne vem, zakaj ni posredoval VAR. Skril se je pod pretvezo, da prekršek ni bil očiten. Prekršek je bil čist kot solza, zato zadetka ne morem spoštovati," je besnel Klopp. Nadaljeval je, da je bil sodniški kriterij v prid Brentforda predvsem pri prekinitvah. "Vsak njihov kot je bil za nas velika nevarnost. Izkoriščajo pravila, igrajo preveč fizično in če sodniki tega ne zapiskajo, si nemočen. Samo enkrat so piskali prekršek v napadu po prekinitvi. In to proti nam, kar je zelo smešno." Redsi so v prvem polčasu kar trikrat klonili po podajah iz kota, na njihovo srečo pa je sodnik Stuart Attwell dva zadetka razveljavil, ker je pri obeh šlo za malenkostni prepovedani položaj. A tudi to skromnim Redsom ni pomagalo. Na koncu se je izkazalo, da 19-kratni angleški prvaki niso bili niti blizu pozitivnemu izidu. In verjetno ima Robertson prav, ko po tekmi razlaga, da je bila njihova predstava enostavno preslaba. Četudi bi se lahko Attwell v določenih situacijah res odločil drugače.