Robin van Persie: Arsenal mi nikoli ni ponudil podaljšanja

48 tekem, 37 zadetkov in 14 asistenc. To je bila izjemna statistika Robina van Persiejav njegovi zadnji sezoni pri Arsenalu. Kar težko je verjeti, da klub, ki naj bi se boril za najvišja mesta v angleškem prvenstvu, takšnemu nogometašu ne bi ponudil podaljšanja pogodbe, a po Nizozemčevih besedah se je to zares zgodilo.

"Razmerje s klubom je kot zakon z ženo. Z Arsenalom sem bil poročen osem let, a so se me v klubu naveličali. Do konca pogodbe sem imel le še eno sezono, podaljšanja pa mi niso želeli ponuditi, zato sem se začel spogledovati z drugimi možnostmi. Imel sem ambicije, ki jih v klubu niso imeli. Pred začetkom poletnega prestopnega roka sem prejel tri ponudbe. Klub iz tujine je svojo kaj kmalu zatem umaknil, tako da sta se zame zanimala le še Manchester United in Manchester City. Želel sem si osvojiti prvenstvo in bil sem mnenja, da imam za to boljše možnosti na Old Traffordu," je razloge za prestop k Manchester Unitedu razkril 36-letnik.



V pogovoru za BT Sports je Van Persie še razkril, da je v zadnji sezoni na Emiratesu z vodilnimi v klubu opravil kar nekaj pogovor, a nove pogodbe kljub temu ni dočakal: "Za mizo sem se vsedel skupaj z Arsenom Wengerjem, nekaj pogovorov sem opravil tudi z Ivanom Gazidisom in še z nekaterimi drugimi ljudmi v klubu. Dobil sem občutek, da nikakor ne bomo našli skupnega jezika. Faza odhoda iz kluba je dolgotrajna, takšne odločitve ne sprejmeš kar čez noč. Z ženo sva bila v Londonu zelo srečna, tako da bi zagotovo premislila o podaljšanju, če bi mi ga pri Arsenalu sploh ponudili. Na koncu se to ni zgodilo in nisem imel druge možnosti, moral sem poiskati nove izzive."

Med poletjem 2012 je Van Persie nov izziv naposled našel na Old Traffordu. Oblekel je številko 20 in bil s 26 zadetki ter 15 asistencami eden od protagonistov 20. Unitedove zvezdice.