Robinha aretirali na njegovem domu

Mestni človek pride na podeželje, na kmetijo in gleda čudno žival. V bližini je kmet in meščan ga vpraša: ''Oprostite, zakaj pa tale krava nima rogov?'' Kmet: ''Glejte, obstajajo krave z dvema rogovoma, so pa tudi take, ki imajo zaradi kakšne nesreče samo enega ali pa celo nobenega. V tem primeru pa krava nima rogov zato, ker je to konj!''