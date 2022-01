Dokončna odločitev rimskega sodišča: Robinho za devet let v zapor

Pri 21 letih je bil član madridskega Reala in brazilske reprezentance. Veljal je za enega največjih svetovnih talentov. Velikih pričakovanj v nadaljevanju kariere sicer ni povsem upravičil, pa vendarle je za Seleção zbral sto nastopov ter zraven osvojil še špansko in italijansko prvenstvo. Po koncu kariere pa se je življenje Robinhu obrnilo na glavo. Dokončno je bil spoznan za sokrivega skupinskega posilstva leta 2013, zaradi česar bo moral za kar devet let v zapor.

icon-expand Robinho je za Brazilijo nazadnje nastopil leta 2017. Skupno je za svojo državo dosegel 28 golov. FOTO: AP Vrhovno sodišče v Rimu je Robinhu očitalo, da je bil leta 2013 kot član italijanskega velikana Milana soudeležen pri posilstvu 23-letne Albanke v enem izmed nočnih lokalov. Prvotno je bil obsojen že leta 2017, a se je na odločitev dvakrat pritožil. Sedaj ga je sodišče dokončno spoznalo za krivega, ob tem pa nima več možnosti za novo pritožbo. 37-letnik, ki je še pred dvema letoma igral za Santos, bo moral za devet let za zapahe. Ni pa še jasno, ali bo kazen prestajal v Italiji, kjer se je zločin zgodil, ali v domači Braziliji. Nekdanji brazilski reprezentant se je sicer branil, da je dekle samo privolilo v spolni odnos in da je rado globoko pogledalo v kozarec, a mu to pred sodnikom v večnem mestu ni pomagalo. Obenem bo moral žrtvi plačati še 60 tisoč evrov odškodnine, kar pa mu – glede na izjemno kariero, v kateri je zaslužil milijone – ne bi smelo predstavljati večjih težav. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Za vedno bo ostal neobrušen diamant Robinho je na prelomu tisočletja veljal za enega največjih svetovnih talentov. Leta 2005 je Real Madrid Santosu zanj odštel tedaj velikih 24 milijonov evrov, po treh letih pa ga je Manchester Cityju prodal za skoraj dvakratnik te vsote (43 milijonov). Tehnično izjemni Brazilec je nato od evropskih velikanov zaigral še za Milan, katerega barve je nosil med letoma 2010 in 2014. V karieri je osvojil številne lovorike, med katerimi velja omeniti naslov italijanskega prvaka (2011) in dva v španski La ligi (2007, 2008). Za Brazilijo je nastopil na okroglih stotih tekmah, najsvetlejše trenutke pa je doživljal na južnoameriškem prvenstvu leta 2007, ko je postal prvak svoje celine, ob tem pa je bil s šestimi zadetki tudi najboljši strelec turnirja. Kljub številnim uspehom pa ni povsem upravičil enormnih pričakovanj, ki so ga spremljala ob prihodu na staro celino. Številni so v njem namreč videli nogometaša, sposobnega osvajati največje individualne nagrade, a ga je tega najverjetneje stal življenjski slog, v katerem alkohola in nočnih zabav ni manjkalo. Kariero je leta 2020 sklenil pri domačem Santosu, potem ko je vrhovno sodišče v Rimu zavrnilo njegovo pritožbo in mu je klub zaradi tega prekinil pogodbo. PREBERI ŠE Santos popustil pod pritiski in preklical pogodbo z Robinhom