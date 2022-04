Rodgers in Mourinho (spet) iz oči v oči: 'Jose spet v Angliji ... Komaj čakam!'

"Če zaključimo med deset v Premier League in pridemo v finale evropskega tekmovanja, bo to ena mojih boljših sezon v vlogi trenerja," je pred prvo polfinalno tekmo z Romo izpostavil trener lisjakov Brendan Rodgers.

"Zoperstavili se bomo premierligaški ekipi in premierligaško tekmovanje je najmočnejša državna liga na svetu. Leicester je v zadnjem času osvajal lovorike (FA pokal, Premier League, angleški superpokal, op. p.) in vsak vikend tekmuje na najvišji možni ravni. So zelo močna ekipa, toda mi smo Roma in povratni obračun bo pred našimi čudovitimi navijači," pa je poudaril Jose Mourinho. Tega ob povratku na Otok, kjer je preživel več kot desetletje, utegne čakati zahtevna naloga glede na to, da je Leicester v evropskih tekmovanjih na domačem stadionu pred domačimi navijači izjemen, poleg tega pa se bo najverjetneje vrnil tudi prvo ime kluba Jamie Vardy. Lisjaki so od leta 1998 na domačem stadionu v evropskih tekmovanjih izgubili le eno tekmo, od 16 pa so jih dobili kar deset.