Rodgers o povezavah s Tottenhamom: Trenutno sem na zelo zelo srečnem mestu

"Tottenham je velik klub, eden največjih v Veliki Britaniji, toda sam sem trenutno na zelo zelo srečnem mestu," je namigovanja o morebitni selitvi k Tottenhamu po koncu sezone pokomentiral 48-letni Brendan Rodgers . Ta se je v Leicestru dobro znašel, klub se tudi v aktualni sezoni bori za mesto v Ligi prvakov, za zdaj pa Rodgersovi četi na tretjem mestu Premier League dobro kaže. "Imam veliko spoštovanje do igralcev, ki so tukaj, do uprave kluba in res čutim, da si želim nadaljevati s svojim delom tu," je navijače lisjakov na novinarski konferenci pred petkovo tekmo s Southamptonom pomiril Rodgers, ki ima s klubom iz Leicestra pogodbo vse do poletja 2025.

Brendan Rodgers že ima izkušnje z vodenjem otoških velikanov, saj je v preteklosti že vodil zasedbo Liverpoola. Nato je Severni Irec, ko so se mu redsi leta 2015 zahvalili za sodelovanje, prevzel zasedbo Celtica, leta 2019 pa je sedel za krmilo Leicester Cityja, kjer za zdaj pluje v varnih vodah. Lani mu je najverjetneje koronapremor odnesel nastop v Ligi prvakov, v aktualni sezoni pa so lisjaki še kako močno v igri za igranje v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju.

"Z upravo kluba imam zares močen odnos. Skupaj zelo tesno sodelujemo, jaz pa sem vedno vedel, kakšen je bil izziv ob mojem prihodu, da poskušam in izboljšam to ekipo," je poudaril Severni Irec. Če bi se Rodgers vendarle odločil, da lisjake, ki so pod vodstvom Claudia Ranierija v sezoni 2015/16 senzacionalno osvojili naslov angleških prvakov, zamenja za Spurse, se kaj lahko zgodi, da bi igranje v Ligi prvakov zamenjal za igranje zgolj v Ligi Evropa ali pa niti to ne, saj ima Tottenham na sedmem mestu do konca sezone zahtevno delo, v kolikor se želi uvrstiti v evropska tekmovanja. V kolikor bi si Tottenham zares želel trenerski prestop Rodgersa, bi lisjakom moral plačati visoko odškodnino, saj je, kot že zapisano, Rodgers Leicestru pogodbeno zavezan do poletja 2025.