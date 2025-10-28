Rodgers odstopil z mesta trenerja Celtica

Celtic je v nedeljo v domačem prvenstvu izgubil z 1:3 proti vodilnimi Hearts. Poraz je povečal zaostanek Celtica za vodilnim klubom prvenstva iz Edinburgha na osem točk. Celtic je po porazu po enajstmetrovkah proti kazahstanskemu klubu Kairat Almaty konec avgusta izgubil kvalifikacije za Ligo prvakov in s tem milijonske prihodke. Brendan Rodgers, ki je doma s Severne Irske, se je julija 2023 vrnil v Glasgow, kjer je bil pred tem že med letoma 2016 in 2019 trener Celtica. Poleg dveh naslovov prvaka je v svojem drugem mandatu osvojil tudi škotski pokal.