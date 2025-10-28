Svetli način
Nogomet

Rodgers odstopil z mesta trenerja Celtica

Glasgow, 28. 10. 2025 08.47 | Posodobljeno pred 1 uro

Brendan Rodgers je odstopil z mesta trenerja Celtica iz Glasgowa, je legendarni škotski klub potrdil v ponedeljek zvečer. Naslednik 52-letnega trenerja za zdaj še ni znan. Sprva bosta vajeti 55-kratnega škotskega prvaka prevzela nekdanji trener Celtica Martin O'Neill in nekdanji igralec kluba Shaun Maloney.

Celtic je v nedeljo v domačem prvenstvu izgubil z 1:3 proti vodilnimi Hearts. Poraz je povečal zaostanek Celtica za vodilnim klubom prvenstva iz Edinburgha na osem točk. Celtic je po porazu po enajstmetrovkah proti kazahstanskemu klubu Kairat Almaty konec avgusta izgubil kvalifikacije za Ligo prvakov in s tem milijonske prihodke. Brendan Rodgers, ki je doma s Severne Irske, se je julija 2023 vrnil v Glasgow, kjer je bil pred tem že med letoma 2016 in 2019 trener Celtica. Poleg dveh naslovov prvaka je v svojem drugem mandatu osvojil tudi škotski pokal.

Brendan Rodgers
Brendan Rodgers FOTO: AP

V izjavi, ki jo je objavil klub, je lastnik Dermot Desmond izrazil razočaranje nad potekom sezone. "Rad bi se zahvalil Brendanu za njegov prispevek v dveh mandatih, v katerih nam je pomagal doseči uspeh, ki je del sodobne zgodovine kluba," je Desmond zapisal v pismu navijačem. "Vendar moram izraziti tudi globoko razočaranje nad potekom zadnjih nekaj mesecev."

nogomet rodgers celtic
