Rodgers vnovič zatrdil, da se Vardy ne bo vrnil v reprezentanco

Ob Marcusu Rashfordu in Harryju Kanuv ekipi ima vsak trener sladke skrbi, nobena izjema ni selektor angleške reprezentance Gareth Southgate, ki pa ob poškodbah zvezdnikov Manchester Uniteda in Tottenhama mrzlično odšteva tedne do začetka letošnjega evropskega prvenstva. "Trije levi" bi kaj lahko nastopili brez vsaj enega od dveh izvrstnih strelcev, kar naenkrat pa se zdi, da bi lahko odločitev Jamieja Vardyjaiz leta 2018 še močno bolela Otočane.

VARDY

Vardy, junak pohoda "lisjakov" do državnega naslova leta 2016, s Cityjem v tej sezoni Premier League spet blesti in je s 17 goli trenutno prvi strelec državnega tekmovanja, kjer je s soigralci poleg branilca naslova Manchester Cityja edini resnejši zasledovalec vodilnega Liverpoola. 33-letnemu napadalcu iz Sheffielda očitno še kako godijo prosti dnevi med reprezentančnimi premori, njegov klubski trener Brendan Rodgerspa je moral na torkovi novinarski konferenci vnovič zatrditi, da bo tako ostalo tudi v prihodnje.

"Ni bilo stika in nobene spremembe s strani Jamieja," je o morebitnih pogovorih s selektorjem Southgatom povedal Rodgers."Sprejel je odločitev in je stoodstotno jasen glede svojega položaja: želi si podaljšati igralsko kariero tu pri Leicester Cityju, kolikor jo bo pač lahko, to pa pomeni, da daje vse od sebe za Leicester, ko pa ima priložnost, da med reprezentančnimi premori okreva, želi storiti ravno to. Škoda za Garetha in tista fanta, ki sta poškodovana, a to bo priložnost za nekoga mlajšega, ki bo lahko vstopil v igro,"še dodaja severnoirski trener.

KANE

RASHFORD

Bo priložnost dobil Ings?

Rashford je s 14 goli trenutno tretji strelec Premier League, na nedavnem pokalnem obračunu z Wolverhampton Wanderersi (1:0) pa je utrpel težjo poškodbo hrbta, zaradi katere bo moral po zadnjih informacijah počivati vsaj dva meseca. Kapetan Tottenhama Kane, prvi napadalec Anglije v zadnjih letih, je po novem letu utrpel težjo poškodbo stegenske mišice in takratne ocene so govorile o treh mesecih odsotnosti. Že v minuli sezoni je Kane manjkal v odločilnem delu sezone, a vseeno nastopil v neuspešnem finalu Lige prvakov, kjer je Spurse premagal Liverpool (2:0). Zelo razpoložen v sezoni 2019/20 je pred vrati nasprotnikov sicer še en angleški napadalec, Southamptonov Danny Ings, nekdanji član Liverpoola, ki so mu nastope na Anfieldu močno pokvarile poškodbe. A zdaj je ujel staro formo in je že pri 14 golih v tekoči sezoni, za reprezentanco pa je do sedaj sicer nastopil le enkrat, in sicer davnega leta 2015, ko je iz Burnleyja tudi prestopil k Liverpoolu.

ANGLIJA

LEICESTER

PARI

LESTVICA