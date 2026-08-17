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Nogomet

Najboljši igralec svetovnega prvenstva se seli v Barcelono

Barcelona, 17. 08. 2026 10.26 pred 40 minutami 2 min branja 6

Avtor:
STA
Rodri

Kapetan španske nogometne reprezentance Rodri bo kariero nadaljeval pri španskem prvaku Barceloni. Angleški Manchester City in katalonski velikan sta se po pisanju medijev v četrtek zvečer dogovorila o zadnjih podrobnostih 76,5 milijona evrov vrednega prestopa, medtem ko iz klubov za zdaj uradne potrditve še ni bilo.

Sloviti katalonski klub Barcelona in angleški prvoligaš Manchester City sta dosegla načelni dogovor o prestopu vezista Rodrija, je za tiskovno agencijo AFP potrdil vir znotraj katalonskega kluba. Po povišani ponudbi Barcelone bo angleški klub za 30-letnika prejel osnovno odškodnino v višini 60 milijonov evrov, preostanek zneska pa predstavljajo dodatni bonusi, se na svoje vire sklicujejo pri Athleticu.

Najboljši igralec nedavno končanega mundiala ima v Manchestru veljavno pogodbo le še za eno sezono, z Barcelono pa naj bi podpisal štiriletno pogodbo, poročajo katalonski mediji, ki so že v začetku avgusta pisali, da je Rodri za prestop dal zeleno luč Barceloni.

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Dobitnik zlate žoge za leto 2024 je bil eden izmed ključnih igralcev pri Manchester Cityju, ki se mu je pridružil leta 2019 iz madridskega Atletica. Za sinjemodre je zbral 298 nastopov in osvojil 12 trofej, med njimi ligo prvakov leta 2023 ter štiri naslove angleškega prvaka. Zaradi poškodbe kolena je skoraj v celoti izpustil sezono 2024/25, v prejšnji je imel težave s stegensko mišico.

Rodri po sedmih letih igranja za Manchester City odhaja in se seli v Barcelono.
Rodri po sedmih letih igranja za Manchester City odhaja in se seli v Barcelono.
FOTO: Profimedia

"V prihodnjih dneh bo objavljena izjava in prestop bo uradno potrjen," je za AFP še povedal vir iz kluba, ne da bi navedel podrobnosti dogovora. Pričakuje se, da bo Rodri v Barcelono prispel v prihodnjih dneh. Klub bi ga lahko navijačem na domačem stadionu Camp Nou predstavil pred sredino tekmo za pokal Joan Gamper.

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KOMENTARJI6

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Lastniki česarkoli
17. 08. 2026 10.55
Dobitnik nagrade za najboljšega nogometaša SP samo mnenju FIFE....za vse ostale in predvsem za IFFHS je nesporno Messi
Odgovori
+3
3 0
manucao
17. 08. 2026 10.28
Ali bo Rodri dovolj za osvojitev CL?
Odgovori
-3
1 4
Lastniki česarkoli
17. 08. 2026 10.50
Ne vem...mi se ne zanašamo na mehur
Odgovori
+5
5 0
26250440
17. 08. 2026 10.53
Sej če bo,bo OK,če ne bo pa tud OK...
Odgovori
+2
2 0
Lastniki česarkoli
17. 08. 2026 10.59
Mogoče bi se ti manucao moral vprašati ali bo 380M za okrepitve Reala od zastonj prestopa Mbappeja že enkrat dovolj za osvojitev česarkoli ?
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+2
2 0
Lucky
17. 08. 2026 11.13
Zanimiv. Še kak dan nazaj je zagotavljal, da bo tud ta ponudba zavrnjena. Zdej že sadi nov plevel.
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0 0
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