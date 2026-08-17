Najboljši igralec svetovnega prvenstva se seli v Barcelono

Sloviti katalonski klub Barcelona in angleški prvoligaš Manchester City sta dosegla načelni dogovor o prestopu vezista Rodrija, je za tiskovno agencijo AFP potrdil vir znotraj katalonskega kluba. Po povišani ponudbi Barcelone bo angleški klub za 30-letnika prejel osnovno odškodnino v višini 60 milijonov evrov, preostanek zneska pa predstavljajo dodatni bonusi, se na svoje vire sklicujejo pri Athleticu.
Najboljši igralec nedavno končanega mundiala ima v Manchestru veljavno pogodbo le še za eno sezono, z Barcelono pa naj bi podpisal štiriletno pogodbo, poročajo katalonski mediji, ki so že v začetku avgusta pisali, da je Rodri za prestop dal zeleno luč Barceloni.
Dobitnik zlate žoge za leto 2024 je bil eden izmed ključnih igralcev pri Manchester Cityju, ki se mu je pridružil leta 2019 iz madridskega Atletica. Za sinjemodre je zbral 298 nastopov in osvojil 12 trofej, med njimi ligo prvakov leta 2023 ter štiri naslove angleškega prvaka. Zaradi poškodbe kolena je skoraj v celoti izpustil sezono 2024/25, v prejšnji je imel težave s stegensko mišico.
"V prihodnjih dneh bo objavljena izjava in prestop bo uradno potrjen," je za AFP še povedal vir iz kluba, ne da bi navedel podrobnosti dogovora. Pričakuje se, da bo Rodri v Barcelono prispel v prihodnjih dneh. Klub bi ga lahko navijačem na domačem stadionu Camp Nou predstavil pred sredino tekmo za pokal Joan Gamper.
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