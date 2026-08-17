Najboljši igralec svetovnega prvenstva se seli v Barcelono

Sloviti katalonski klub Barcelona in angleški prvoligaš Manchester City sta dosegla načelni dogovor o prestopu vezista Rodrija, je za tiskovno agencijo AFP potrdil vir znotraj katalonskega kluba. Po povišani ponudbi Barcelone bo angleški klub za 30-letnika prejel osnovno odškodnino v višini 60 milijonov evrov, preostanek zneska pa predstavljajo dodatni bonusi, se na svoje vire sklicujejo pri Athleticu.

Najboljši igralec nedavno končanega mundiala ima v Manchestru veljavno pogodbo le še za eno sezono, z Barcelono pa naj bi podpisal štiriletno pogodbo, poročajo katalonski mediji, ki so že v začetku avgusta pisali, da je Rodri za prestop dal zeleno luč Barceloni.