Rodri: Igrali bomo proti drugačnemu Real Madridu

Aktualni zmagovalci Lige prvakov so v Madrid pripotovali z željo, da bi morda prvič v zgodovini kluba uspeli ubraniti evropsko krono. Toda zavedajo se, da so že v četrtfinalu tega tekmovanja, naleteli na visoko oviro, ki sliši na ime Real Madrid. Čeprav so bili v lanskem letu nogometaši Cityja v polfinalu uspešnejši, pa vedo, da bo naloga letos vse prej kot lahka. "Seveda smo si nabrali veliko izkušenj v lanskem letu, toda o tem ne smemo razmišljati preveč. Pomerili se bomo z ekipo, ki je drugačna, igrali bomo proti drugačnemu Real Madridu. Njihova igra se razlikuje, vsaka sezona je sezona zase. Bolje nadzorujejo stvari na igrišču. V Madrid smo prišli odlično pripravljeni, smo v najboljši formi v tej sezoni. Z našim nasprotnikom se zelo dobro poznamo, toda kljub vsemu pričakujem zelo težko tekmo," je na novinarski konferenci povedal vezist Manchester Cityja Rodri .

V medsebojnih dvobojih Reala in Cityja so uspešnejši slednji

"Če si kar koli želim od svojih soigralcev, od naše ekipe, je to, da odigramo tekmo mirno in zbrano. Mi smo aktualni prvaki in seveda si želimo ponovno slaviti. Ne smemo se zmesti in si dovoliti napak. Na zelenici moramo dati vse od sebe, pokazati svojo najboljšo predstavo. Moramo pa biti tudi dovolj ponižni, da lahko iz tega izvlečemo samo najboljše. Ne glede na to, da so imeli naši nasprotniki nekaj več počitka (zaradi finala španskega pokala, ki je potekal čez vikend, op. p.), se s tem ne obremenjujemo, saj smo navajeni na takšen ritem tekmovanja," še pove. "Kljub vsemu, kar se bo zgodilo, se zavedamo, da se stvari tukaj v Madridu še ne bodo zaključile, saj naš čaka še povratni obračun na domačem terenu."