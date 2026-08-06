Rodri ima sladke skrbi: Real Madrid ali Barcelona?

Rodri si je ime ustvaril pri Villarrealu in nato po uspešnem letu v dresu Atletico Madrida leta 2019 okrepil Manchester City. Tam je postal eden najboljših vezistov na svetu in tako s klubom kot tudi z reprezentanco osvojil vse, kar se je osvojiti dalo.

S koncem minule sezone se je pri sinje modrih končala uspešna desetletna era Pepa Guardiole, klub je zapustilo nekaj vidnih posameznikov, na nov izziv pa je pripravljen tudi 30-letni Španec, ki bi ga v svoji zasedbi želela vsaka ekipa na svetu.

Njegova glavna želja naj bi bil kraljevi klub, s katerim so njegovi zastopniki v pogovorih že več tednov. Do dogovora presenetljivo še niso prišli, interes pa je zdaj pokazala tudi Barcelona, poroča Fabrizio Romano. Kluba naj bi bila pripravljena plačati približno enak znesek, tako da je odločitev zdaj na španskem nogometašu.