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Rodri iskreno o Barceloni, Laminu Yamalu in lovu na Ligo prvakov

Barcelona, 15. 09. 2026 18.58 pred 23 minutami 3 min branja 1

Avtor:
K.I.
Rodri

V zadnjem intervjuju je Rodri razkril, zakaj je izbral Barcelono namesto Reala, podprl kandidaturo Laminea Yamala za zlato žogo in izrazil previden optimizem glede Barceloninega lova na dolgo pričakovano lovoriko v Ligi prvakov.

Rodri priznava, da odločitev za Barcelono zanj ni bila težka. Klubska zgodovina, pomen in nogometna filozofija so ga močno pritegnile. "Reči da klubu z zgodovino Barcelone, z vsem, kar pomeni, in z vsem, kar me je pritegnilo z nogometnega vidika, ni bila težka odločitev," je dejal Rodri, ki je imel na mizi tudi ponudbo madridskega Reala. "Moral sem razmisliti o številnih stvareh in sprejeti pomembno odločitev med dvema najboljšima kluboma na svetu. Sploh ni bilo lahko. Realu ni lahko reči 'ne', še posebej zato, ker so se do mene vedli izjemno korektno", je o možnosti prestopa v Real dejal španski vezist.

Rodrija si je v Madridu želel tudi Jose Mourinho. "Povedal mi je, da želi, da pridem v Real, in govoril o tem, kaj lahko prinesem ekipi. Ko sem sprejel odločitev, sem ga poklical in se mu zahvalil za zanimanje ter za način, na katerega se je vedel do mene. Mislim, da je odličen trener."

Rodri je bil izbran za najboljšega igralca svetovnega prvenstva
Rodri je bil izbran za najboljšega igralca svetovnega prvenstva
FOTO: AP

Lamine Yamal si zasluži podporo Barcelone

Ena glavnih tem pogovora je bil tudi boj za naslednjo zlato žogo. Rodri in Lamine Yamal sta med kandidati, Barcelona pa je javno izrazila podporo mlademu Špancu. Rodri ob tem ne skriva razočaranja ali nezadovoljstva. Razume, zakaj se je klub odločil podpreti Yamala, saj verjamejo, da si mladi zvezdnik nagrado najbolj zasluži.

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"Vedno sem govoril, da igram in tekmujem za zmago moštva, individualne nagrade pa niso odvisne od mene", je poudaril Rodri. "Klub je izbral Laminea, ker verjamejo, da si jo najbolj zasluži, in to je povsem legitimno. Sam pa upam, da bo zmagal Španec". Po njegovem mnenju bo končna odločitev predvsem v rokah 100 novinarjev, ki glasujejo za dobitnika prestižne nagrade.

Rodri je ob tem poudaril, da si španski nogomet ponovno zasluži priznanje. Zanj je zmaga na svetovnem prvenstvu največji možni dosežek, pomemben pa je tudi način, na katerega je bila dosežena.

Lamine Yamal in Rodri
Lamine Yamal in Rodri
FOTO: Profimedia

Liga prvakov je Barcelonina velika želja

Še posebej zanimiv del intervjuja se je nanašal na Ligo prvakov. Rodri je edini igralec v trenutni Barcelonini ekipi, ki je že osvojil tako svetovno prvenstvo kot tudi Ligo prvakov. Zato dobro ve, kako težko je priti do evropskega vrha. "Vsekakor obstaja posebna želja. Seveda je vsako veliko tekmovanje pomembno za vse, Hansi pa skrbi, da to poudarja. A ni mogoče zanikati, da je Liga prvakov lovorika, ki jo ta klub lovi že dolgo", je o ciljih za Ligo prvakov spregovoril Rodri.

Barcelona na zmago v Ligi prvakov čaka že 11 let. Čeprav je bila v zadnjih sezonah blizu, Rodri opozarja, da ekipa še vedno potrebuje tisti zadnji korak. "Imamo kakovost, da to dosežemo, o tem ne dvomim. Vendar moramo biti pametni in razumeti, da nismo največji favoriti za zmago."

Barcelona je Ligo prvakov nazadnje osvojila leta 2015
Barcelona je Ligo prvakov nazadnje osvojila leta 2015
FOTO: Reuters

Nismo še ničesar dosegli

Rodri želi, da Barcelona ostane skromna in ambiciozna hkrati. Po njegovem mnenju ekipa ne sme pasti v past, kjer bi že pred dejanskimi uspehi govorila, kot da je lovorike že osvojila. "Ta klub ni osvojil Lige prvakov že 11 let in pristopiti moramo z enako miselnostjo, kot smo jo imeli z reprezentanco na svetovnem prvenstvu. Še ničesar nismo dosegli", je dejal.

Njegovo sporočilo je jasno. Barcelona mora graditi korak za korakom, nato pa svoje ambicije dokazati na igrišču. "Korak za korakom moramo graditi in svetu dokazati, da smo tega sposobni. To je sporočilo – ne smemo razmišljati, da smo že nekaj dosegli, preden smo to dejansko storili"

Rodrijeve besede tako razkrivajo igralca, ki v Barcelono ni prišel zgolj zaradi imena kluba, temveč z jasnim ciljem. Pomagati ekipi osvojiti največje lovorike. Hkrati ostaja previden glede individualnih nagrad in priznava, da si Lamine Yamal zaradi svojih predstav povsem legitimno zasluži podporo kluba.

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