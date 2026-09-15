Rodri iskreno o Barceloni, Laminu Yamalu in lovu na Ligo prvakov

Rodri priznava, da odločitev za Barcelono zanj ni bila težka. Klubska zgodovina, pomen in nogometna filozofija so ga močno pritegnile. "Reči da klubu z zgodovino Barcelone, z vsem, kar pomeni, in z vsem, kar me je pritegnilo z nogometnega vidika, ni bila težka odločitev," je dejal Rodri, ki je imel na mizi tudi ponudbo madridskega Reala. "Moral sem razmisliti o številnih stvareh in sprejeti pomembno odločitev med dvema najboljšima kluboma na svetu. Sploh ni bilo lahko. Realu ni lahko reči 'ne', še posebej zato, ker so se do mene vedli izjemno korektno", je o možnosti prestopa v Real dejal španski vezist. Rodrija si je v Madridu želel tudi Jose Mourinho. "Povedal mi je, da želi, da pridem v Real, in govoril o tem, kaj lahko prinesem ekipi. Ko sem sprejel odločitev, sem ga poklical in se mu zahvalil za zanimanje ter za način, na katerega se je vedel do mene. Mislim, da je odličen trener."

Rodri je bil izbran za najboljšega igralca svetovnega prvenstva FOTO: AP

Lamine Yamal si zasluži podporo Barcelone Ena glavnih tem pogovora je bil tudi boj za naslednjo zlato žogo. Rodri in Lamine Yamal sta med kandidati, Barcelona pa je javno izrazila podporo mlademu Špancu. Rodri ob tem ne skriva razočaranja ali nezadovoljstva. Razume, zakaj se je klub odločil podpreti Yamala, saj verjamejo, da si mladi zvezdnik nagrado najbolj zasluži.

"Vedno sem govoril, da igram in tekmujem za zmago moštva, individualne nagrade pa niso odvisne od mene", je poudaril Rodri. "Klub je izbral Laminea, ker verjamejo, da si jo najbolj zasluži, in to je povsem legitimno. Sam pa upam, da bo zmagal Španec". Po njegovem mnenju bo končna odločitev predvsem v rokah 100 novinarjev, ki glasujejo za dobitnika prestižne nagrade. Rodri je ob tem poudaril, da si španski nogomet ponovno zasluži priznanje. Zanj je zmaga na svetovnem prvenstvu največji možni dosežek, pomemben pa je tudi način, na katerega je bila dosežena.

Lamine Yamal in Rodri FOTO: Profimedia

Liga prvakov je Barcelonina velika želja

Še posebej zanimiv del intervjuja se je nanašal na Ligo prvakov. Rodri je edini igralec v trenutni Barcelonini ekipi, ki je že osvojil tako svetovno prvenstvo kot tudi Ligo prvakov. Zato dobro ve, kako težko je priti do evropskega vrha. "Vsekakor obstaja posebna želja. Seveda je vsako veliko tekmovanje pomembno za vse, Hansi pa skrbi, da to poudarja. A ni mogoče zanikati, da je Liga prvakov lovorika, ki jo ta klub lovi že dolgo", je o ciljih za Ligo prvakov spregovoril Rodri. Barcelona na zmago v Ligi prvakov čaka že 11 let. Čeprav je bila v zadnjih sezonah blizu, Rodri opozarja, da ekipa še vedno potrebuje tisti zadnji korak. "Imamo kakovost, da to dosežemo, o tem ne dvomim. Vendar moramo biti pametni in razumeti, da nismo največji favoriti za zmago."

Barcelona je Ligo prvakov nazadnje osvojila leta 2015 FOTO: Reuters

Nismo še ničesar dosegli